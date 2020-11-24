إيناس الدغيدي: درست الإخراج بالصدفة بسبب فشلي في الدراسة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت المخرجة إيناس الدغيدي أنها لا تخجل من كونها درست الإخراج بالصدفة بسبب فشلها في الدراسة.

وأضافت في تصريحات صحفية: "أنا لا أحب الدراسة وكنت فتاة مدللة جدا وأهتم بشكلي وشعري، وكنت طويلة وشعري أصفر وأهتم بعناصر كثيرة إلا الدراسة".

وأشارت إلى أنها قدمت في معهد سينما لأنه تم رفضها في أكثر من مكان، ونصحتها إحدى صديقاتها أن تشارك في معهد السينما فوافقت.

وتابعت: "ونصحني المخرج صلاح أبو سيف أن أتجه إلى الإخراج لأنني متفوقة في كل دروسه، ومن هناك انطلقت إلى هذا العالم وأصبحت مخرجة. وربما لو كنت أحب الدراسة لكنت الآن أعمل بمهنة أخرى غير الإخراج.