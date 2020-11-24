في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ميرفت أمين

تحتفل الفنانة القديرة ميرفت إمين، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها، وهي واحدة من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية، خاصة أنها تتمتع بقدر كبير الجمال.

تزوجت 5 مرات، وكان أولها في عام 1970 من المطرب السوري موفق بهجت وبعد زواجها منه سافر موفق بهجت إلى لبنان وهناك قُبض عليه في قضية مخدرات شهيرة وتم حبسه فطلبت الطلاق منه، ثم تزوجت من عازف الجيتار الشهير في السبعينيات عمر خورشيد الذي كان على علاقة في الوقت نفسه بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق ولما تأكد لها هذه العلاقة انفصلت عنه حيث تزوجت من بعده الفنان حسين فهمي وأنجبت منه ابنتها منة الله واستمر هذا الزواج فترة طويلة نسبيا ولكنها مع ذلك انفصلت عنه.

ثم تزوجت من المنتج الفلسطيني حسين القلا ومن بعده تزوجت وهي الزيجة الخامسة من رجل الأعمال مصطفى البليدي.

من أشهر مسلسلاتها (الزوجة أول من يعلم، الرجل الآخر)، ومن أشهر أفلامها السينمائية في أواخر عقد الستينيات وفي السبعينيات هي (ثرثرة فوق النيل، والبحث عن فضيحة، البنات والمرسيدس، أبناء الصمت، الحفيد والأنثى، الذئاب ودائرة الانتقام، إبليس في المدينة، رجال لا يعرفون الحب) وفي الثمانينات نذكر لها (جنون الشباب وسواق الأتوبيس وتزوير في أوراق رسمية وزوجة رجل مهم والأراجوز مع عمر الشريف والدنيا على جناح يمامة) وأخيرا في التسعينات (همس الجواري وكارت أحمر والقتل الذيذ عام 1998 ومرجان أحمد مرجان عام 2007 وكان آخر اعمالها فيلم ممنوع الإقتراب أو التصوير عرض عام 2017)، و بعده مسلسل قيد عائلي مع النجوم صلاح عبد الله وعزت العلايلي وبوسي.