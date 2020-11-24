فى عيد ميلادها الـ 74.. معلومات عن ميرفت أمين

تحتفل الفنانة القديرة ميرفت أمين، اليوم، بعيد ميلادها الـ 74، وهي واحدة من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية ، وتتمتع بقدر كبير من الجمال، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها :

1- اسمها بالكامل ميرفت محمد مصطفى أمين ، من مواليد 24 نوفمبر عام 1948 .

2- ولدت في محافظة المنيا من أب مصري وأم اسكتلندية .

3- حصلت على ليسانس آداب من جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية .

4- تزوجت 5 مرات أبرزهم من حسين فهمى والد نجلتها الوحيدة منة الله، والراحل عمر خورشيد.

5- قدمت ما يقرب من 30 مسلسلًا تليفزيونيا.

6- قدمت ما يقرب عن 120 عملًا سينمائيًا.

7- كانت بدايتها الفنية من خلال الجامعة، حيث شاركت فى بطولة مسرحية يا طالع الشجرة .

8- عملت مذيعة لفترة على شاشة التليفزيون المصري.

9 - كان أول ظهور لها مع المخرج حسين كمال والمطرب عبد الحليم حافظ في فيلم أبي فوق الشجرة.

من أشهر مسلسلاتها الزوجة أول من يعلم والرجل الآخر، ومن أشهر أفلامها السينمائية في أواخر عقد الستينات وفي السبعينات هي ثرثرة فوق النيل والبحث عن فضيحة والبنات والمرسيدس وأبناء الصمت والحفيد والأنثى والذئاب ودائرة الانتقام وإبليس في المدينة ورجال لا يعرفون الحب وفي الثمانينات نذكر لها جنون الشباب وسواق الأتوبيس وتزوير في أوراق رسمية وزوجة رجل مهم والأراجوز مع عمر الشريف والدنيا على جناح يمامة وأخيرا في التسعينات همس الجواري وكارت أحمر والقتل الذيذ عام 1998 ومرجان أحمد مرجان عام 2007 وكان آخر اعمالها فيلم ممنوع الإقتراب أو التصوير عرض عام 2017، و بعده مسلسل قيد عائلي مع النجوم صلاح عبد الله وعزت العلايلي وبوسي.