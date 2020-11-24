وتظهر زينة في الصور من داخل سيارتها من اخر جلسات التصوير الخاصة بها، وعلقت عليها: "سبحان الله مش انا دي خلقة ربنا اللي".
ونالت الصورة اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم ما بين "حبيبتي اجمل خلق الله والله ما شاء الله عليكي" و"احلى ممثلة بمصر"، و"اي والله، انتي الوحيده للحين طبيعيه ميه بالميه، الله يتم عليج خلقت ربي، وما تغيرنها مع الايام"، و"قمر ده ايه الي تتساوي بيه ، تعالي يلا وان شالله اموت في هواكي ان شالله بصوت حماقي بقا، و"جمالك جمال"، و"قمر 15 سبحان الله فعلا"، و"ربنا يسعدك وربنا يخليلك أولادك".
واحتفلت الفنانة زينة بجائزة أفضل ممثلة سينمائية لعام 2020 من مجلة وشوشة؛ بعد تصويت الجماهير.
وكتبت زينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام "الحمد لله شكرا جمهوري الغالي شكرا #وشوشة علي تقديركم وشكرا لجمهور وشوشة المحترم ودايما في نجاح #افضل_ممثلة_سينما #زينة مبروك لكل صناع فيلم #الفلوس علي جايزة احسن فيلم مبروك مبروك لكل نجوم فيلم #الفلوس".
وشاركت الفنانة زينة مؤخرا في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.
وعلي جانب آخر كشف المنتج محمد شعبان، عن بدء التحضير لمسلسلين إذاعيين لبثهما في رمضان المقبل بمشاركة نجمين كبيرين لخوض مارثون رمضان 2021 بهما، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في إنتاج المسلسلات الإذاعية ومنهم مسلسل للنجمة زينة ومحمود الليثي بعنوان "كابتن فرشيحة"، وبث على إذاعة إنيرجي، ومسلسل لشيماء سيف ومحمود الليثي بعنوان "الكابو" وتم بثه على راديو النيل ومنها إذاعات (نغم وميجا وهيتس وشعبي).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على طريقة حماقي.. الجمهور يتغزل في زينة من أحدث جلسات التصوير الخاصة بها.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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