في عيد ميلادها.. تعرف على من السبب في دخولها عالم الفن

تحتفل الفنانة ميرفت أمين اليوم 24 نوفمبر بعيد ميلادها الـ 74 ، فهي من أهم نجمات السينما المصرية وشاركت في افلام تركت بصمتها في ذهن المشاهد مثل فيلم ابي فوق الشجرة ، القضية 68 وغيرها الكثير.
ومن خلال هذا التقرير نتعرف علي الفنان الذي كان سببا في دخولها مجال الفن.
الفنانة ميرفت امين صرحت في لقاء تلفزيوني لها، بأن السبب في دخولها مجال الفن هو الفنان الراحل احمد رمزي قائله: "قريب والدي كان مدير استديو جلال واخدني في مرة اتفرج علي تصوير فيلم وكان ساعتها واقف قدامي الفنان رشدي اباظة واحمد رمزي.
وتابعت ميرفت امين: "انا لفت نظري احمد رمزي وعرض علي الفنان احمد مظهر ان أشارك في فيلم نفوس حائره وبالفعل اتصلوا بـ اهلي وشاركت في فيلم نفوس حائره".
وفي سياق آخر، سبق وكشفت ميرفت أمين، عبر برنامج "الليلة دي" للإعلامية أروى، عن ندمها على زواجها من المطرب السوري موفق بهجت.
وأوضحت "أمين": "لقد كنت صغيرة السن آنذاك ولا أستطيع أن أحكم على الأمور بطريقة سليمة، فقد تعرفت عليه عندما اشتركنا معا في أحد الأفلام.. أعجبت به وشعرت بأشياء غريبة نحوه دون غيره، وعندما دعاني لزيارته في مكان عمله كنت في غاية السعادة، وبالتالي حدث تجاوب، وانجذب كل منا للآخر".
وأضافت الفنانة: "تعرضت لمعارضة شديدة من والدتي ووالدي وعانيت من غضبهما لفترة، ولكني صممت على أن أخوض التجربة دون أن أستمع لأحد، ولكنني في الآخر دفعت ثمن عنادي، حيث دبت الخلافات بيننا ولم يعد هناك أمل في التفاهم حتى صممت على الانفصال رغم محاولاته العديدة لعودة المياه لمجاريها".
وقد تزوجت ميرفت أمين 5 مرات أبرزهم حسين فهمى والد نجلتها الوحيدة منة الله، والراحل عمر خورشيد ورجل الأعمال مصطفى البليدي.
بدايتها الفنية كانت من خلال الجامعة حيث اشتركت في فريق الجامعة وقدمت مسرحية يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم وبعد التخرج احترفت التمثيل حيث قدمت مسرحية مطار الحب مع الفنان عبد المنعم مدبولي وقد اكتشفها وقدمها للسينما الفنان أحمد مظهر عام 1965 من خلال فيلم حب المراهقات ومنه انطلقت في عالم الفن وقدمت عدة أعمال فنية للسينما والتلفاز.
من أشهر مسلسلاتها الزوجة أول من يعلم والرجل الآخر، ومن أشهر أفلامها السينمائية في أواخر عقد الستينات وفي السبعينات هي ثرثرة فوق النيل والبحث عن فضيحة والبنات والمرسيدس وأبناء الصمت والحفيد والأنثى والذئاب ودائرة الانتقام وإبليس في المدينة ورجال لا يعرفون الحب وفي الثمانينات نذكر لها جنون الشباب وسواق الأتوبيس وتزوير في أوراق رسمية وزوجة رجل مهم والأراجوز مع عمر الشريف والدنيا على جناح يمامة وأخيرا في التسعينات همس الجواري وكارت أحمر والقتل الذيذ عام 1998 ومرجان أحمد مرجان عام 2007 وكان آخر اعمالها فيلم ممنوع الإقتراب أو التصوير عرض عام 2017. و بعده مسلسل قيد عائلي مع النجوم صلاح عبد الله وعزت العلايلي وبوسي
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