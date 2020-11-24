ميار الببلاوي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى

ميار الببلاوي الفنانة المعتزلة، كشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد فترة من تواجدها بالعناية المركزة في أحدى المستشفيات بأمريكا، ونشرت أول تدوينة لها بعد مغادرتها المستشفى.

أول تعليق من ميار الببلاوي بعد خروجها من المستشفى

ونشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي أول تعليق لها بعد خروجها من المستشفى، وكشفت تطورات حالتها الصحية في الفترة الحالية وقالت على حسابها بفيسبوك:" اللهم لك الحمد لله فاضلى نص ساعة واخرج من المستشفى وارجع البيت بس لسه مش مسموحلى بالسفر علشان رجلى، والله ما عارفه أشكركم ازاى على دعاتكم الى غير القضاء إلى شفاء اللهم اتمم عليا شفائك.. لا تنسوني من صالح دعائكم علشان ارجع بقى وحشتونى".

ميار الببلاوي تكشف تطورات حالتها الصحية

وتستعد ميار الببلاوي للعودة إلى القاهرة من أمريكا، بعد مغادرتها المستشفى، وأشارت إلى إنها تنتظر انتهاء مرحلة العلاج حتى تعود، وذلك بعدما أقلقت الجمهور على حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، بسبب تدهور حالتها ونقلها إلى العناية المركزة في بداية الشهر الجاري، وظلت بها لأيام قبل أن تخرج من العناية المركزة وتنقل إلى غرفة عادية بالمستشفى.

وكشف ابن ميار الببلاوي مؤخراً تفاصيل جديدة عن حالة والدته الصحية بعد نقلها للمستشفى وقال في تعليق له على فيسبوك:" أحلى خبر سمعته النهار ده..ماما حبيبتي خرجت من العناية المركزة وبقت في غرفة وسمعت صوتها"، وكشف أيضاً عن تجهز والدته للعودة إلى مصر في الفترة المقبلة فور تحسن حالتها الصحية.

ميار الببلاوي تكشف حقيقة إصابتها بكورونا

وأثارت ميار الببلاوي التكهنات حول حالتها الصحية بسبب عدم كشفها عن تفاصيل حالتها، وهو ما جعل البعض يتكهن بإصابتها بفيروس كورونا، ولكن ابنها نفى أيضاً هذا الأمر، وقال في تعليق له على فيسبوك:" "من فضلكم ماما معندهاش كورونا ولو عندها أنا مش هخبي"، وتعرضت ميار الببلاوي خلال السنوات الماضية لأكثر من أزمة صحية دخلت على إثرها للمستشفى، وبينها اجرائها لعملية جراحية عام 2018 لم تكشف عن طبيعتها، وخضوعها لعملية جراحية في القلب في أحد مستشفيات لوس انجلوس اواخر عام 2017، يذكر أن ميار الببلاوي ولدت في محافظة أسيوط في مصر عام 1975، وبدأت التمثيل عام 1992 من خلال مسلسل "الإمام أبو حنيفة النعمان" وفيلم "زوجتي والذئب". وتوالت بعدها مشاركاتها الدرامية، إلى أن اعتزلت الفن وارتدت الحجاب قبل سنوات.