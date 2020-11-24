الفنانة أروى تكشف عن وجه ابنتها "نورا" لأول مرة في عيد ميلادها..فيديو وصور

القاهرة - دوت الخليج الثلاثاء,24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 00:36
الفنانة اليمنية أروى فاجأت الجمهور اليوم بالكشف عن وجه ابنتها "نورا" لأول مرة، بعد سنوات من إخفائها لملامح ابنتها وذلك بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الثامن.
أروى تكشف عن وجه ابنتها لأول مرة
واحتفلت الفنانة أروى بعيد ميلاد ابنتها "نورا" اليوم في أجواء عائلية ومبهجة، ونشرت عدة صور وفيديوهات لعائلتها أثناء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها الثامن، ووجهت رسالة خاصة إلى ابنتها لتهنئتها بهذه المناسبة وقالت على حسابها بانستقرام:"هذه نورا عمري و قلبي اللي عطتني لقب أم، اليوم صارت ٨ سنوات..8 سنوات نحنا في نعمة كبيرة بسبب وجودها".
أروى تحتفل بعيد ميلاد ابنتها
وتابعت أروى في رسالتها المؤثرة لابنتها نورا:"٨ سنوات صار عندي فيها سبب كبير لبقائي في الحياة.. ٨سنوات وأنا عندي سبب يخليني افرح وابتسم حتى لو كنت موجوعة او في ظروف سيئة.. 8سنوات وأنا كل ما اناظرها اعرف اني سويت شيء جيد في حياتي عشان الله يوهبني نعمة وجودها.. ان شاء الله عمر طويل لك أعيش فيه معاكي انا و ابوكي سعادة انتي سببها، الله يحفظك يا بنت عمري و يطولي عمرك ويحميكي ويعطيكي أيام جايه حلوه انت وكل أولاد العالم .. امين".
أروى تتراجع عن إخفاء ملامح ابنتها
وشارك الجمهور أروى احتفالها بعيد ميلاد ابنتها نورا، ووجهوا لها رسائل التهنئة، ولكن كانت المفاجأة بكشف أروى عن ملامح وجه ابنتها لأول مرة، ونشرت صورة كاملة لابنتها على انستقرام، وكذلك عدة صور لها من احتفال عيد الميلاد في أجواء عائلية، وكذلك نشرت فيديو للحظة إطفاء الشموع والاحتفال بعيد ميلادها، وتركزت التعليقات على وجه ابنتها والشبة بينهما وعن مفاجأة أروى بالتراجع عن إخفاء وجه ابنتها عن الجمهور.
وكانت أروى قد أثارت الجدل بسبب إصرارها على إخفاء وجه ابنتها نورا في كل صورها على انستقرام، وتلقت انتقادات بسبب ذلك الأمر في السنوات الأخيرة، وهو ما جعلها تعلق حول هذا الأمر في منشور سابق لها على انستقرام، وقالت:" للي راح يعلقوا ويقولوا ليش مخبية وجهها.. أو كان ماحطيتي الفيديو أحسن، الإجابة أولًا: أنا حرة وهذي بنتي أنا وزوجي ولي الحق أني أغطي وجهها.. ثانيًا: هذا أكاونتي أسوي فيه اللي يعجبني، لو جاية حسابك اغطي وجهك أو وجه بنيتك ساعتها بس حاسبني.. ها، أحد عنده شيء يبغى يقوله؟".
أعداد مجلة دوت الخليج
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