أبناء محمود ياسين يحيون ذكرى الأربعين لوالدهم الراحل برسائل مؤثرة

عائلة الفنان الراحل محمود ياسين، أحيت ذكرى الأربعين على وفاته برسائل مؤثرة منهم عبر صفحاتهم بمواقع التواصل، وتذكروه بكلمات مبكية.

عمرو ورانيا محمود ياسين يحييان ذكرى الأربعين لوالدهم

ونشرت رانيا محمود ياسين صورة لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، وأحيت ذكرى الأربعين له، وقالت تعليقاً على الصورة:"الفراق صعب ومؤلم، الذكريات حنين وآلام..والله سبحانه أعظم رجل، اللهم لك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت"، وشاركت الجمهور بصورة نادرة لها مع والدها ونشرت عدة أدعية لوالدها وقالت:" ٤٠ يوما علي فراقك.. يا ابي الغالي ستظل في قلبي وفي روحي حتي ألقاك رحمك الله واسكنك فسيح جناتك يارب العالمين".

وقالت رانيا ياسين في رسائلها عن والدها الفنان الراحل محمود ياسين:"الفقد مش حزن بيخلص، الحقيقة إنه بيزيد وبيكبر مش بيقل، مين اللي قال إن الواحد بيتعود، على فكرة ده كل مادى بيرفضها.. ربنا يرحم موتانا جميعا ويسكنهم فسيح جناته ويرحم ابي الغالي ويسكنه الفردوس الاعلي مع الأنبياء والصديقين والشهداء".

رسائل مؤثرة من أبناء محمود ياسين له في ذكرى الأربعين

ونشر عمرو محمود ياسين أيضاً تدوينة لإحياء ذكرى الأربعين لوالده، ونشر أدعية له على حسابه بفيسبوك وصورة نادرة من طفولته مع والده وقال:" ٤٠ يوم على الرحيل.. اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء، اللهم ارحمه و اغفر له و انظر اليه بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين.."، وكذلك نشر ابنه محمود فيديو لأدعية لجده الراحل إحياء لذكرى الأربعين.

شهيرة تكشف أسرار جديدة عن محمود ياسين

ونشرت أيضاً الفنانة شهيرة رسائل مؤثرة على حسابها بفيسبوك عبرت بها عن افتقادها له، وقالت:" عندما يحن الوقت الذي تقبل وتحتضن فيه تفاصيل ومقتنيات من فقدناهم تحتضن فانلة داخلية شراب تيشرت ممزوجا ببعض شعيراته.. وكأنك تحتضنه وتشعر به وبأنفاسه..مقص بعينه يستعمله لقص أظافره.. نضارة ساعة و و و و ما أقساها لحظات وما أجملها في نفس الوقت".

وكانت شهيرة قد حلت ضيفة مؤخراً في عدة برامج وتحدثت عن ذكرياتها مع الفنان الراحل محمود ياسين، وتفاصيل أيامه الأخيرة، وكشفت عدة أسرار عنه ومن بينها تفاصيل مرضه وقالت إنه أصيب ببوادر ألزهايمر بسبب معاناته مع مرض تصلب الشرايين، وأكدت إنه كان يتذكر جميع أفراد عائلته، وتوفي بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد عن عمر يناهز 79 عام.