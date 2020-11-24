هكذا رد أحمد العوضي على شائعات طلاقه من ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، رد سريعاً على شائعات طلاقه منها عبر حسابه بفيسبوك، وتعامل مع الشائعة بسخرية وبرد غير متوقع.

رد غير متوقع من أحمد العوضي على شائعة طلاقه من ياسمين عبد العزيز

وأعاد أحمد العوضي نشر خبر طلاقة من ياسمين عبد العزيز، من إحدى الصفحات على فيسبوك، ورد ساخراً على الشائعة وقال:" ايه ده بجد .. تصدق معرفتش الا من هنا"، ونفى سريعاً طلاقه من ياسمين عبد العزيز برده غير المتوقع والساخر على الشائعة، وذلك قبل تداولها وانتشارها على السوشيال ميديا.

الشائعات تطارد أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وتعتبر تلك المرة الأولى منذ زواجهما، التي يتعرض بها الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لشائعات الانفصال، وذلك بعد أن واجها عدة شائعات في الفترة الأخيرة، وأبرزها حمل ياسمين عبد العزيز، والذي نفته بسخرية أيضاً مؤخراً، قبل أن تعود التكهنات حول حملها بطفلها الأول من أحمد العوضي، وابنها الثالث بشكل عام، حيث أنها لديها طفلين من زوجها السابق محمد حلاوة وهما ياسمين وسيف، وذلك بسبب ظهورها بوزن زائد في أحدث ظهور معه، بالإضافة إلى التقاطهما صورة ظهر بها العوضي وهو يضع يده على خصر ياسمين عبد العزيز، وهو ما اعتبره البعض تلميحاً وإشارة إلى حملها.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يتلقيان الانتقادات

وتعرض الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لانتقادات أيضاً في الفترة الاخيرة، وذلك بسبب التقاطهم صورة جماعية مع الفنان يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، والتي ظهر بها زوجين في خلفية الصورة، والتي تسببت في سخرية البعض منهما، وهو ما جعل أحمد العوضي بالتوقف عن التعليقات على الشخصين بالصورة، واتهمه البعض بعدم احترام خصوصية المتواجدين بالمطعم وإظهارهم في الصورة بدون استئذانهم.

وأحدث زواج أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز ضجة كبيرة منذ إعلانه في شهر رمضان الماضي، وذلك بعد خلافات شقيق ياسمين عبد العزيز معها ورفضه لزيجتهما، واستمرت الضجة بسبب الفارق العمري بينهما، وتعتبر الزيجة الثانية لياسمين عبد العزيز بعد فترة زواج طويلة من رجل الأعمال أحمد حلاوة، والد ابنائها، والذي انفصلت عنه العام الماضي وتزوج من الفنانة ريهام حجاج.