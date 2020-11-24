ندى بسيوني ترد على انتقادات احتفال ابنتها بزفافها بعد أشهر من وفاة والدها سناء شافع

الفنانة ندى بسيوني ردت على انتقادات احتفال ابنتها بزفافها أمس، رغم مرور أشهر قليلة عل وفاة والد ابنتها الفنان سناء شافع، وبعد اتهامها من البعض بعدم احترام حالة الحداد.

ندى بسيوني ترد على اتهامها بعد احترام الحداد على سناء شافع

وقالت ندى بسيوني في تصريحات لها مع برنامج "التاسعة"، إن ابنتها كانت مخطوبة منذ أكثر من سنة، وأجلت حفل زفافها أكثر من مرة وآخرها بسبب وفاة سناء شافع والدها، وأضافت إنها لا تلتفت لمثل هذه الانتقادات حول عدم احترام حالة الحداد، لأنها تمتلك محبين وجمهور يدعمونها وهنئوها على زفاف ابنتها.

ندى بسيوني تثير الجدل بسبب حفل زفاف ابنتها

وأضافت ندى بسيوني إن فترة الحداد دوت الخليج ثلاث أيام، وفي العادات والتقاليد تمتد إلى 40 يوم، وهي احترمت ذلك واحتفلت بزفاف ابنها بعد 3 أشهر من وفاة سناء شافع، وقالت إنها تحملت مسئولية ابنتها منذ الصغر وكانت بمثابة الأب والأم في نفس الوقت، ولا يوجد أجمل من أن تحتفل بزفافها، وأشارت إلى أنه من الأكيد أن روح والدها سناء شافع سعيدة بزفاف ابنته.

وقالت ندى بسيوني رداً على انتقادات عدم رثائها لزوجها السابق سناء شافع، وقالت إنها أول من كتب على فيسبوك نعياً له، لأنها تعتبره أستاذاً لها قبل أن يكون زوجها لفترة سابقة، وهي تقدره في ذلك رغم الخلافات الشخصية بينهما، وأضافت إنه محبوباً من الجميع بسبب مساعدته للطلاب وتعليمهم التمثيل، وأشادت به، وقالت إنها سعيدة لإنهاء مهمتها مع ابنتها على خير باحتفالها بزفافها.

ندى بسيوني تحتفل بزفاف ابنتها

وكانت ندى بسيوني قد نشرت على حسابها بانستقرام مقاطع فيديو من حفل زفاف ابنتها الوحيدة "مايا"، واحتفلت بزفافها بتعليق على انستقرام وقالت:" أجمل لحظة مع أجمل عروسة وانا بقدمها لزوج المستقبل مهاب.. بحبك يا مايا بنت عمري كله"، وظهرت ندى بسيوني في الفيديو وهي تزف ابنتها وتحتفل معها بهذه المناسبة السعيدة، وتعرضت للانتقادات بسبب احتفالها بعد أشهر قليلة من وفاة زوجها السابق ووالد ابنتها الفنان سناء شافع، والذي توفي في شهر أغسطس الماضي عن عمر يناهز 77 عاما.