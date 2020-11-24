فن ومشاهير

مها أحمد تستعيد ذكرياتها بصورة من برنامجها "ست هانم"

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القاهرة - محمد ابراهيم - أستعادت الفنانة مها أحمد ذكرياتها بصورة من برنامجها الشهير "ست هانم"، ونشرت مها صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وكتبت : أحلي ذكريات الست هانم صباح العسل على ست الهوانم.

وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة ابرزها :"جميلة ومتألقة ديما ربنا يسعدك".

وفي سياق آخر تستعد مها أحمد لتقديم موسم جديد من برنامجها "ربع دستة ستات" على شاشة قناة المحور، و البرنامج يدور في قالب اجتماعي، ويضم العديد من الفقرات المتنوعة، وستستضيف خلاله العديد من الأطباء وخبراء الموضة والأزياء، لمناقشة كل الموضوعات الاجتماعية التي تهم المرأة والأسرة المصرية بشكل عام.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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