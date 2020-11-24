أمير طعيمة لجمهوره:"خدوا بالكم الموجة الثانية من كورونا أعنف مما تتخيلوا"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الشاعر الغنائي أمير طعيمة رسالة لجمهوره يحذرهم فيها من خطورة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وينصحهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب أمير طعيمة تغريدة جديدة قال فيها :"الموجة الثانية من كورونا بدأت في مصر بقالها شوية، وهي أعنف مما تتخيلوا، شهر ديسمبر ويناير وفبراير، هتبقي شهور صعبة جدًا، وأسوا من الموجة السابقة بكتير".

وتابع أمير طعيمة قائلاً:"مبنقولش لحد ما ينزلش لأكل عيشه، بس بالله عليكم تاخذوا بالكم عشان نفسكم وأحبائكم، كلنا اتحركنا في الصيف، ونسينا كورونا بس لازم ناخد حذرنا الفترة الجاية، لأنها هتبقي صعبة، ربنا يحفظ الجميع".