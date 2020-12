بعد وفاة زوجته.. جون ترافولتا يتجاوز أحزانه بالاحتفال بعيد ميلاد نجله.. فيديو

يحاول النجم العالمي جون ترافولتا بشتى الطرق تجاوز أحزانه بعد مرور أشهر قليلة على رحيل زوجته الممثلة الأمريكية كيلي بريستون.

وظهر جون ترافولتا وهو يحتفل بعيد ميلاد ابنه العاشر من خلال فيديو نشره بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلا: "عيد ميلاد عاشر سعيد لـ بن".



وكان عدد من مشاهير هوليوود، نعى كيلي بريستون برسائل مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب الممثل الأمريكي جوش جاد عن حزنه لرحيل كيلي بريستون قائلا: "أنا مصدوم للغاية.. يا لها من إنسانة وممثلة جميلة ومذهلة.. قلبي مع جون ترافولتا".



وكتبت كلوي بينيت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "كيلي بريستون كانت طيبة للغاية ومحبة بشكل لا يصدق.. لا أصدق رحيلها".

تزوج الثنائي ترافولتا وكيلى فى عام 1991 وذلك خلال لقائهما فى فيلم "ذا إكسبرتس"، وأسفر هذا الزواج الذى استمر لفترة طويلة ما يقرب من 30 عاما، عن طفلين ولد وبنت "جيت وايلا".

وكانت النجمة كيلى قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة، ولعل من أبرزها الفيلم الرومانسى "ميس تشيف" عام 1985 ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو "سيكريت أدميرير".

هذا ليس الحادث الحزين في حياته فقط، كان قد توفي ابنا جون وكيلي عن عمر ناهز 16 عاما في يناير 2009 بسبب إصابتهما بنوبة صرع خلال عطلة عائلية في جزر البهاما، ولديه طفلان آخران وهما إيلا بلو وبنيامين.

ووجه ترافولتا الشكر للأطقم الطبية الذين اهتموا بزوجته طوال هذه الفترة، وكذلك الأصدقاء والأقارب الذين ظلوا معها، وقال: "سأستغرق بعض الوقت لأساعد أطفالي الذي فقدوا أمهم، سامحوني إذا لم تسمعوا أخباري لفترة طويلة".

جون ترافولتا يعد واحدا من أبرز نجوم هوليوود، وكان أول فيلم سينمائي له grease ومن أهم أفلامه في بدايته الفنية لى Over Here، وقد ظهرت نجوميته من خلال المسلسل التليفزيوني Vinnie Barbarino وWelcome Back Kotter ، the critically acclaimed، The Boy in the Plastic Bubble، Saturday Night Fever وPulp Fiction.