حمل وانفصال.. شائعات واجهت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز منذ زواجهما

يواجه الثنائي الشهير أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز شائعات منذ ارتباطهما، حيث يسيعان طوال الوقت لتوضيح الحقيقة لجمهورهما وآخرها شائعة الانفصال.

أحمد العوضي قرر أن يخمد النار التى تلتهم كل أخضر ويابس معلقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وساخرا من الشائعة : "ايه ده بجد .. تصدق معرفتش الا من هنا".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر شائعة حول أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، فسبق وتردد ان ياسمين عبد العزيز حامل بسبب ظهورها الصيف الماضي بوزن زائد، ولكن اختارت الفنانة الشهيرة الدعابة لكي ترد على جمهورها قائلة :" دراسة في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ»، ليرد أحمد العوضي قائلًا: «ده انت كده مع الشخص صح الصح.

أسدل الستار أخيرا على الجدل المثار حول علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى باعتراف كل منهما بحب الآخر بعد وصلة ردح بين أحمد العوضى وشقيق ياسمين عبد العزيز وهى العلاقة التى شغلت محبيهما من الجمهور وداخل الوسط الفنى خاصة أن ياسمين عبدالعزيز كانت تمر بفترة عصيبة بعد انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة وخلافها الحاد مع الفنانة ريهام حجاج التى تزوجت منه.

قصة حب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

بدأت قصة حب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى منذ عامين تقريبا حيث حرص على حضور عيد ميلادها وبعدها بدأت ترددت الأنباء حول ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بسبب صورهما معا، التي دفعت البعض لـ تريدد أقاويل حول وجود علاقة حب بينهما.

وعلق أحمد العوضي على الأمر بشكل غير مباشر، حيث قام بنشر أغنية "ياسمينا" لـ منير من خلال خاصية الـ "Story" عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام" وعلق قائلًا: "منير جامد برضو".

ونشر العوضي، صورة لممثلة أجنبية تدعى Catherine zeta Jones، تشبه ياسمين عبدالعزيز، كثيرًا وعلق على الصورة قائلًا: "هذا هو ذوقي"، الأمر الذي أشار إلى حقيقة وجود علاقة حب بينه وبين ياسمين عبد العزيز، وبالفعل أعلن اليوم حبهما بعد أن فجر القضية شقيق ياسمين عبدالعزيز الذى كتب تعليقا يفشى سر العلاقة.

مصير قصة حب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

بعد إعلان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى حبهما عبر حسابهما على انستجرام بدأت الأقاويل حول مصير هذا الحب هل الارتباط أم ماذا سيحدث فى الفترة المقبلة خاصة أن هناك بعض الشوائب التى قد تترك أثرا سلبيا على العلاقة بعد خناقة أحمد العوضى مع شقيقها وائل ووصلة الردح التى نشبت بينهما.