نوال الزغبي تنشر أحب صورة إلى قلبها

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بمكياج كثيف وشعرها الاشقر المنسدل على كتفيها، وعلقت على الصورة قائلة: "احب صورة الي قلبي".

وكانت النجمة نوال الزغبى شوقت جمهورها لأغنيتها الجديدة، حين أكدت أنها سوف تطرحها فى أقرب وقت ممكن، حيث غردت نوال عبر حسابها على تويتر، قائلة "عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة... بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد... وانا متحمسة اكتر منكن".

على جانب آخر، حققت أغنية " القوية " للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات و المرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان : فضل سلیمان، توزیع : جیمی حداد، میکس و ماسترینج : محمد المقهور.

يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".

ويلقب الكثير نوال الزغبى بـ"النجمة الذهبية" نظرا لجمالها ورشاقتها التى تظهر بهما فى الكثير من الحفلات التى تحييها، أو من خلال الفيديو كليب التى تطلقها، بالإضافة إلى إنها استطاعت منذ ظهورها الأول فى عام 1996، أن تضع بصمة داخل قلوب محبيها من مختلف الوطن العربى، وأصبحوا مغرمين بها ويتوافدون بكثرة على حفلاته فى كل الدول.