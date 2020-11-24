نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درة توجه رسالة لزوجها:"شكرًا إنك مستحملني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة درة، بتوجيه رسالة شكر، لزوجها رجل الأعمال المهندس هاني سعد؛ وذلك لانشغالها عنه بسبب تصويرها للمشاهد المُتبقية من حكاية "أول السطر" الذي يتم عرضها حاليًا ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا" عبر قناة DMC.

وأضافت درة، خلال لقائها في برنامج" The Insider": "بشكر زوجي إنه مستحملني إني بصور دلوقتي يعني" .

حكاية "أول السطر" تدور أحداثها حول قصة امرأة عزباء تعشق الأطفال، وتلجأ إلى تبني أطفال صديقتها بعد موتها، وتتوالى أحداث الحكاية عن طريق مناقشة موضوع التبني، وطريقة تربية الأطفال.

"أول السطر" هي الحكاية الثامنة من حكايات مسلسل" إلا أنا"، وهي بطولة درة، عمر الشناوي، صالح عبد النبي، ريم عبدالقادر، وهي من إخراج محمود كامل.