نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابر الرباعي يُحيي حفلاً غنائيًا بالتجمع الخامس في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان صابر الرباعي، لإحياء حفلاً غنائيًا بمسرح مركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، يوم 25 ديسمبر المقبل.

وأعلن موقع "تيكتس مارشيه"،عن أسعار التذاكر، وجاءت أسعار التذاكر السيلفر 600 جنيهًا، أما الجولد 900 جنيهًا، والبلاتينيوم 1200 جنيهًا، والدياموند 1500 جنيهًا، وVip 1800جنيهًا.

وفي سياق آخر، أحيا صابر الرباعي مؤخرًا حفل ختام الدورة التاسعة والعشرين، لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.