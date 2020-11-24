نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة..هنادي مهنى تطرح أغنيتها الجديدة "أول كلام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح منظم حفلات الأفراح أحمد ياسين، عن موعد طرح أغنية "أول كلام" ، التي قامت الفنانة هنادي بغنائها لزوجها الفنان أحمد خالد صالح، خلال حفل زفافهما الذي أقيم مؤخرًا بفندق هيلتون هليوبليس بالقاهرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد ياسين، صورة من الكليب الخاص بالأغنية، وعلق عليها قائلاً:"أغنية جديدة، اليوم 9 مساءًا هنادي مهني أول كلام".

أغنية" أول كلام" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، توزيع أحمد عادل، صولو الموسيقار هانى مهنى، وهنوهندسة تية خالد رؤوف.