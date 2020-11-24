موجز السوشيال ميديا.. سعد الصغير يعلن أحدث أعماله للنادي الأهلي.. أحدث ظهور لريهام سعيد...الجمهور يغازل زينة على طريقة محمد حماقي

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

شاركت الإعلامية ريهام سعيد متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وتظهر ريهام سعيد في الصورة خلال إحدى جلسات التصوير الخاصة بها.

وتعود ريهام إلى برنامجها "صبايا" الذي انطلقت منه في عام 2012 وحتى عام 2018، وحققت نجاحا كبيرا في تلك الفترة، وصنعت العديد من الانفرادات، وذلك بعد أن تم وقفها لمدة عام كان بسبب تصريحها عن مريضات السمنة المفرطة خلال البرنامج : "الناس التخينة ميتة، وعبء علي أهلها والدولة".

نشرت الفنانة منة شلبي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرن خلالها بـ"لوك" جذاب وهادئ من خلال آخر جلسات التصوير التي قامت بها.

وتنتظر منة شلبي عرض فيلم "النمس والإنس" ويشارك في بطولته مجموعة متميزة من الفنانين منهم، محمد هنيدي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة. يذكر أن آخر أعمال منة شلبي مشاركتها فى فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى وبيومى فؤاد، وحسن حسنى، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.

تصدر هاشتاج #وانتصر_عمرو_فهمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب قرار الفيفا بإيقاف رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد بسبب اتهامات له بالفساد.

ودشنت جماهير الكرة المصرية الهاشتاج؛ تخليدا منهم للراحل عمرو فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي السابق؛ بعدما ثبت أنه كان على حق، وأن موقفه كان صحيحا حيث كان يتحدث خلال حياته عن أن هناك فسادا داخل الـ"كاف"، وأنه يجب محاربته.

نشرت الفنانة زينة مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام".

وتظهر زينة في الصور من داخل سيارتها من آخر جلسات التصوير الخاصة بها.

وشاركت الفنانة زينة مؤخرا في بطولة فيلم "الفلوس" مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، ومن إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى. الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس، والتي تتسبب في كثير من المواقف.

نشر الفنان سعد الصغير صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر فيها وفي خلفيتها شعار النادي الأهلي.