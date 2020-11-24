بفستان وردي نسرين طافش تصبح على متابعيها عبر إنستجرام

نشرت النجمة "نسرين طافش" صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهرت بها بلوك صباحي وهي تتناول فطورها في الهواء الطلق وسط شجر اخضر يحيط بها، وكانت ترتدي فستانا بلون وردي يليق بالصباح واطلالة مميزة بشعر ذهبي على كتفها.

وعلق لها عدد كبير من متابعيها على انستجرام وكانت أبرز التعليقات كما يلي:

صباحك ورد _ الجميلة _ أحلى مورنينج _حبيبتي

والجدير بالذكر أن نسرين بدأت مسيرتها الفنية في أول مشاركٍة لها بدورٍ صغيرٍ عام 2002 في مسلسل “هولاكو” من إخراج المخرج باسل الخطيب، إلّا أنّ انطلاقتها الحقيقية في مسيرتها الفنية كانت من خلال المسلسل السوري “صبايا” في عام2009.

برزت نسرين كوجهٍ شابٍ جديد، حيث تميزت بحضورها القوي وشخصيتها الجذابة التي لفتت الكثير من المتابعين والنقاد الذين أثنوا على أدائها وتميزها في تجسيد الأدوار التي أُوكلت إليها.

ترشحت إلى عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثلة عربية في جوائز الموريكس دور عن دورها في مسلسل “جلسات نسائية" .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل «الوجه الاخر»، والذي يعرض حاليا عبر قنوات «cbc»، ومن بطولة الفنان ماجد المصري ونسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني ومحمد على رزق ورانيا شاهين وحنان سليمان وأيمن عزب ودنيا المصري ومن تأليف ماجد المصري ومعالجة وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

وتنتمي نسرين إلى عائلة تحمل جنسيات وصفات عدة دول عربية؛ فهي وُلدت في سورية، ووالدها فلسطيني من أصلٍ سعودي ووالدتها جزائرية من أمٍّ مغربية. في العامين 2017 و 2018، اتجهت نسرين إلى الغناء حيث أصدرت عدة أغانٍ منفردة هي "متغير علي"، و " 123 حبيبي"، و "إلا معك".

تمتلك نسرين مجلةً أسمتها "نسرينا"، لكنها قررت إيقاف إصدارها حتى إشعار آخر في العام