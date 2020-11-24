أول ظهور بعد شائعة الانفصال.. بسمة وهبة لـ أحمد سعد وخطيبته: ننتظر هيحصل إيه في الطحال

نشرت الاعلامية بسمة وهبة صورة تجمعها بالفنان احمد سعد وخطيبته فى أول ظهور لهما بعد شائعات الانفصال والتى نفاها احمد سعد.

وعلقت بسمة وهبة على الصورة بشكل ساخر قائلة : "يا تري حيكون في شيخ حاره جديد ؟ يا تري الإجتماع ده اتفاق ع حلقة ! ولا ننتظر لما نشوف خطيبة احمد حيحصل إيه في الطحال".

وهو الامر الذى استدعى البعض ان يتذكر حلقة الفنانة سمية الخشاب التى كشفت فيها عن استئصال الطحال بسبب احمد سعد.

كانت شائعات ترددت حول انفصال الثنائي بعد أن حذفا صورهما سويا وألغيا متابعة بعضهما البعض.

من جانبه، نفى سعد في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، ما تم تداوله حول انفصاله ووجود خلافات بينهما، موضحا أنهما حذفا الصور لأنهما قررا أن تكون حياتهما خاصة بهم وغير متاحة للجميع.

وتابع سعد: "شكرًا لكل الناس اللي بتطمن عليا بس أنا عايز أقول إن محصلش أي حاجة أنا وعليا سمن على عسل وزي الفل، بس إحنا قررنا إننا نعيش حياتنا بشكل خاص جدًا، ميكنش منتشر جدًا، لإن في مشاكل كبيرة جدًا بين الناس بتكبر، وإحنا شايفين الدنيا بيحصل فيها إيه".

كان المطرب أحمد سعد أعلن في شهر يوليو الماضي وبشكل رسمي خطوبته من مصممة الأزياء علياء بسيوني، والتي قال قبلها بأسابيع إنه دخل في قصة حب جديدة معها بعد طلاقه من الفنانة سمية الخشاب.

من ناحية اخرى كانت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية أجلت الدعوى التي تحمل رقم 1939 لسنة 2019، التي أقامتها الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد، لإلزامه بدفع النفقة والعدة، إلى جلسة 18 يوليو المقبل، وذلك لعدم حضور طرفي الدعوى لجلسة التحقيق.

كانت الفنانة سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديا ونفسيا.

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة جديدة من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بسمة وهبة في الصورة بتغير ملامح وجها و فقدان ملحوظ لوزنها و تفاعل الجمهور مع صورتها وجاءت التعليقات كالاتي :

الف سلامة عليكي ، شكلك اتغير اوي ، ربنا يشفيكي

وكانت بسمة وهبة وثقت لحظة دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "انستجرام"، حيث ظهرت فيه ترتدي ملابس العمليات وطلبت من الجمهور الدعاء لها وقالت "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا.. يد الله فوق أيديكم.. يا رب إن شاء الله بإذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسونى من الدعاء".

يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.