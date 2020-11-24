شاهد.. أول رد فعل من عمرو دياب بعد أخبار انفصاله عن دينا...

تجاهل الفنان عمرو دياب، الأخبار المتداولة حول انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.

ونشر الفنان عمرو دياب مقطع فيديو لأغنيته "أهي أهي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق قائلا: "نساني الناس مين مشي مين وصل، ده الورد قصادي وانا عيني في العسل والنبي بقي ده اللي في بالي لو حصل، أنا كده مش عايز حاجة بعديه".

وتصدر الفنان عمرو دياب، وزوجته الفنانة دينا الشربيني، لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، بعد نشوب خلاف كبير بينهما على مدار الأيام الماضية.

وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابه بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وآخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستجرام" وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".

وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي الذي انتهت فعالياته الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" وذلك عبر تطبيق أنغامي، وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب طرح منذ فترة أغنيته الجديدة "أهي أهي"، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

يذكر أن أحدث أعمال دينا الشربينى مسلسل "لعبة النسيان"، والذى عرض فى رمضان الماضى 2020 وشارك فى بطولته مصطفى فهمى.

وتدور أحداث المسلسل حول استيقاظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

وتنتظر دينا الشربينى عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى تشارك فى بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.