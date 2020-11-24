روبرت باتيسنون يخطط للارتباط رسميا بـ سوكي واترهاوس

شوهد النجم العالمي روبرت باتيسنون برفقة حبيبته سوكي واترهوس اثناء تجولهما في شوارع العاصمة البريطانية لندن، مع اسرتهما.

وكشف مصدر بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان روبرت باتيسنون وواتر سوكي هاوس يخططان للارتباط رسميًا ، لافتا الى أن سوكي لا تمارس الضغط علي " باتيسنون" وكلاهما ملتزم للغاية تجاه الآخر.

كان روبرت باتينسون تعرض للانتقادات بسبب اختياره لتجسيد دور باتمان، حيث رأى البعض أن البنية الجسمانية للنجم البريطاني لا تتناسب مع طبيعية الدور، ليكون روبرت باتينسون ثاني أصغر ممثل عمرا يقدم batman بعد كريستيان بيل الذي قدم الفيلم وهو في الـ 31 من عمره.

يذكر أن المخرج مات ريفيس كان بدأ تصوير المشاهد الأولى لفيلمه الجديد باتمان، الذي سيقوم ببطولته الممثل البريطاني روبرت باتينسون لأول مرة، شهر مارس الماضي قبل اندلاع أزمة جائحة كورونا.

واعتذر النجم العالمي بن أفليك عن عدم تقديم فيلم ثالث عن شخصية باتمان بسبب عدم إعجابه بالسيناريو الجديد للفيلم بعد مشاركته في dawn of justice وLeague of justice، مع كيفين هارت الذي جسد سوبرمان.

وقالت الصحفية البريطانية إنه تم اكتشاف اصابة احدى العاملين بعد مرور 3 ايام على استأنف تصوير الفيلم بعد توقف استمر لخمسة اشهر.

واشارت ديلي ميل البريطانية الى ان هذا التأجيل سوف يكبد شركة ورانر بروس خسائر فادحة، مشيرا الى انه من المحتمل تأجيل عرض الفيلم.

ولعشاق محبى المغامرة الاثارة افلام باتمان على مر التاريخ بكل اجزائها لما تحتوى من مغامرة واكشن ، بالإضافة إلى السيارات الخارقة التى يقودها البطل فى مطاردة الاشرار خلال أحداث الفيلم .

وكل جزء من أفلام باتمان تظهر سيارة البطل الخارقة أقوى من الجزء السابق حتى وصلنا الى سيارة باتموبيل الجديدة التي يقودها باتمان في فيلم The Batman الجديد .

وظهرت السيارة العضلية الخارقة في إعلان فيلم باتمان للمرة الأولى أثناء حركتها وهى تبدو مختلفة بشكل كلي عن سابقيها، حيث يظهر أنها سيارة عضلية معدلة.

وقال المخرج مات ريفز مخرج الفيلم أن تصميم السيارة باتموبيل الجديدة مستوحى من سيارات العضلات الأمريكية الكلاسيكية فورد موستنج ودودج تشالنجر، حيث حصلت على بعض التعديلات التي جعلتها تبدو خطيرة بالفعل.