بسمة وهبة تجتمع بأحمد سعد وخطيبته وتُعلق : "ننتظر الطحال في شيخ الحارة"

القاهرة - محمد ابراهيم - اجتمعت الإعلامية بسمة وهبة مع الفنان أحمد سعد، وخطيبته مصممة الأزياء علياء بسيوني، في اجتماع دار بينهما، وشاركت متابعيها تفاصيل ذلك اللقاء، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت الإعلامية بسمة وهبة صورة جمعتها بالفنانة أحمد سعد وخطيبته، وعلقت عليه قائلة:"يا تري حيكون في شيخ حارة جديد؟ يا تري الاجتماع ده اتفاق ع حلقة! ولا ننتظر لما نشوف خطيبة أحمد حيحصل إيه في الطحال".

وفي سياق آخر، نفى أحمد سعد الأخبار التي تداولت مؤخرًا عن انفصاله عن خطيبته، وقال في تصريحات صحفية له :"مفيش انفصال خالص، ولكن احنا لقينا إن كل يوم بتنزل أخبار، والناس بتاخد الصور من على الانستجرام، والأخبار بنكون مقولناهاش، وأنا كنت عايز العلاقة تكون خاصة، زي ناس كتير علاقاتهم خاصة، منعرفش عنهم حاجات، فقررنا إن احنا نشيل الصور".