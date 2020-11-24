تعرف على أسعار حفل صابر الرباعي بالمنارة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان صابر الرباعي، لإحياء حفلًا غنائيًا بمسرح مركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، يوم 25 ديسمبر المقبل احتفالًا بالكريسماس.

وأعلن موقع "تيكتس مارشيه"،عن أسعار التذاكر، وجاءت أسعار التذاكر السيلفر 600 جنيهًا، أما الجولد 900 جنيهًا، والبلاتينيوم 1200 جنيهًا، والدياموند 1500 جنيهًا، وVip 1800جنيهًا.