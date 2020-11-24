فن ومشاهير

رانيا محمود ياسين تكشف عن تفاصيل رؤيتها لوالدها في المنام

0 نشر
0 تبليغ


القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن رؤيتها لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين في منامها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جمعتها بوالدها الفنان الراحل محمود ياسين في مرحلة الطفولة، وعلقت عليها قائلة :"أنا حلمت بيك يابابي الحمد الله شفتك شاب في الثلاثينات، ونزلت فيك بوس من كثر ما وحشتني، الله يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته يارب، نسألكم الدعاء".

في سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا