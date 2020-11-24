رانيا محمود ياسين تكشف عن تفاصيل رؤيتها لوالدها في المنام

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن رؤيتها لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين في منامها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جمعتها بوالدها الفنان الراحل محمود ياسين في مرحلة الطفولة، وعلقت عليها قائلة :"أنا حلمت بيك يابابي الحمد الله شفتك شاب في الثلاثينات، ونزلت فيك بوس من كثر ما وحشتني، الله يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته يارب، نسألكم الدعاء".

في سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي.