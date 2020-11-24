شاهد.. يارا تحتفل بالكريسماس وتزين الشجرة على طريقتها

شاركت المطربة ياراجديدا لها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت بإطلالة الكريسماس، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

كانت احدث أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب "

وكانت الفنانة يارا طلبت من جميع المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلى، وكتبت يارا قائلة: "جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".

يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.

فنانةٌ لبنانيةٌ شهيرة، كانت انطلاقتها الأهم عام 2004 بأغنية “حب كبير”، ومن ثم توالت نجاحاتها وبالأخص بألبومها الخليجي الذي لاقى جماهيرية في الخليج.

يذكر ان ، أول ظهورٍ لها كان في برنامج كأس النجوم على شاشة إل بي سي حيث حصلت عليه؛ ويعود الفضل الأكبر للملحن اللبناني طارق أبو جودة في انطلاقتها عام 2004.

ثم توالت نجاحات يارا من خلال ألبوماتٍ عدةٍ لبنانيةٍ وخليجية، وصورت عددًا من الكليبات الناجحة، ومنها دويتو مع فضل شاكر لأغنية “أخدني معك” التي حصدت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا؛ وحصلت يارا على عددٍ من الجوائز سواء كأفضل فنانةٍ أو عن أفضل أغنية، ففي عام 2014 حصلت على جائزة الموريكس دور كأفضل مطربةٍ لبنانية