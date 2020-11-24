أسما شريف منير عن مي يعقوبي: جميلة القلب والروح

شاركت النجمة "أسما شريف منير" صورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت النجمة أسما شريف منير فى الصور برفقة الشيف مي يعقوبي من برنامجها الذي يذاع على قناة القاهرة والناس "مي شو"، والذي تستضيف فيه النجوم وتقدم أشهى الوصفات يوميًا.

وعلقت أسما على الصور: "احلي حاجة في الدنيا لما طاقة اللي قدامك تكون صادقة و حقيقية زي حبيبتي مي".

وأضافت "مش بحبك من شوية لانك جميلة القلب و الروح، ديمًا ناجحة يا روحي و ديمًا في ضهر بعض، تسلم ايديك.. احب كمان اشكر كل الفريق في البرنامج علي اللذاذة و التعاون، اكيد هشوفكم تاني شكرا".

والفنانة أسما هي ممثلة وإعلامية مصرية هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد، تزوجت أسما عام 2010 من رجل الأعمال محمود السكري نجل اللواء محمد السكري، لكنها انفصلت عنه تزوجت الممثل محمود حجازي عام 2018.

وشاركت أسما شريف منير والدها مؤخرا في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومؤخرا احتفلت أسما شريف منير باليوم العالمي للرجل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت أسما شريف منير صورة لوالدها وعلقت قائلة: "ديمًا بنسمع عن اليوم العالي للمرأة و عن عيد الأم بس مش ناس كتير بتهتم اليوم العالمي للرجل و لا عيد الأب، انهاردة ١٩ نوڤمبر هو اليوم العالمي للرجل و عشان كده دي فرصة احب فيها و اقدر الرجال اللي في حياتي اهمهم 4".

وقالت أسما شريف منير: "رقم ١ دائمًا وابدًا ابويا حبيبي، سندي و ضهري، قاسي و لين، ديمًا في ضهري و تعب عمره كله عشاني انا و اخواتي، حرم نفسه من حاجات كتير عشان يعلمنا و يخلينا في مستواي كويس و ده كان ديمًا ضغطه في شغله، احن و اطيب رجل في الدنيا رغم انه عصبي و حمقي، راجل محترم و الناس حبتنا بسببه، ربنا ما يحرمني منك و يديك الصحة و مشوفش فيك حاجة وحشة ابدا".

