الأكيل.. تكريم مراد مكرم في ندوة بـ دوت الخليج.. صور

حل الفنان مراد مكرم ضيفا على موقع "دوت الخليج" من أجل تكريمه عن مشواره الفني، وعن برنامج "الأكيل" الذي حقق نجاحا كبيرا.



وقال مراد مكرم إنه تحضير لألبوم غنائي جديد في أول تجربة غنائية له، لافتا إلى أنه سيقدم الأغاني باللغة العربية بعد سنوات من تقديمه أغاني إنجليزي.



كما تحدث عن كواليس برنامج "الأكيل" وسبب نجاحه طيلة هذه السنوات، وعن رأيه في موجة التنمر على الفنانين من خلال السوشيال الميديا.

وأعرب مراد مكرم عن سعادته بالتعاون مع المخرج هاني خليفة في 3 أعمال درامية، قائلا: "أنا محظوظ للغاية".



أما عن إبداء آرائه عبر السوشيال ميديا، كشف مراد مكرم أن الأشياء التي تستفزه تدفعه لإبداء رأيه فيها بكل صراحة، منها بوست "ربوا عيالكوا" الذي أثار حالة من الجدل.



وقال مراد مكرم: "انت ياللي ما بتربيش عيالك، وانت ياللي بتربيهم غلط، وانت ياللي مغرق عيالك فلوس وسايبهم يعملوا اللي هم عايزينه، من شرب وسهر ومسخرة، انت مش بس بتبوظ عيالك، انت حر يا سيدي إنشالله تولع بيهم، بس انت بتصعب أوي أوي مهمة الأهالي اللي عايزة تربي عيالهم صح، بالأصول والأخلاق والمعروف والمحبة والتدين المعتدل، لأنك بكل بساطة بتخلق نموذج بيقارن الشباب نفسهم بيه، وبقت الجملة اللي لبانة في بق شبابنا ما كله بيعمل كده".

وتتلخص فكرة البرنامج "الأكيل" في استضافة مراد مكرم لأصحاب المطاعم والأكلات المشهورة، وتذوق أكلاتهم المميزة ومعرفة أسرار الطبخة، من خلال لقاءات معهم ومع الطهاة داخل مطبخ المطعم.

يذكر أن آخر أعمال مراد مكرم مسلسل "شبر مية"، يتناول العمل مجموعة من المشاكل الزوجية والأسرية، حيث يسعى الأب لقضاء فترة من الوقت بعيدًا عن زوجته لتقيم العلاقة، بينما يحاول على جانب آخر رعاية ابنه زياد.

كما شارك مراد مكرم في يسرا في مسلسل "الحساب يجمع"، وتدور أحداث العمل في إطار درامي مشوق داخل عالم العاملات بالمنازل، حيث تدير سيدة من منطقة شعبية تدعى نعيمة مكتبًا للعاملات والخادمات وطبخ الأطعمة للمناسبات، ومن خلال عملها تتمكن من كشف عمليات سرقة وقتل وابتزاز تقع داخل العديد من البيوت التي تعمل بها.