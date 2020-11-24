"نفس النهاية" لتامر حسني تحتل المركز ال29 عالميًا على تطبيق"ديزر"

القاهرة - محمد ابراهيم - يصل نجاح نجم الجيل تامر حسني، بأغنيته"نفس النهاية" إلى العالم، حيث حققت الأغنية المركز ال 29 ضمن أكثر من 100 أغنية استماعًا حول العالم على التطبيق الموسيقي"ديزر"، بالإضافة إلى تحقيقها المركز الأول بمصر والدول العربية عبر التطبيقات الموسيقية الأخرى.

و تقترب الأغنية من المليون السادس على موقع الفيديوهات"يوتيوب" وذلك عقب طرحها ب 4 أيام، كما حصدت اهتمام جميع متابعي السوشيال ميديا،ولفتت أنظار الجميع بكلماتها وألحانها وتوزيعها كما استطاعت أن تصبح حديث"السوشيال ميديا" وصعد اسمها إلى الترند، بفضل الكثير من التغريدات التي أشادت بها وبالنجم تامر حسني.

جدير بالذكر أن أغنية "نفس النهاية" كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع وميكس أحمد عبد السلام، ماستر أمير محروس، تسجيل وميكس الغناء باستوديو

Th production م جلال فهمي".

