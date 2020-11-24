مصطفى بسيط يهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان مصطفى بسيط على تهنئة صديقه الفنان كريم عفيفي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر.

ونشر كريم صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجه مصطفى له رسالة خاصة وكتب : كل سنة وأنت طيب يا كوكيز اافن ويارب سنة سعيدة عليك وعلى أهل بيتك يا بن العسل.

ورد كريم على التهنئة وكتب : البساطة والحلاوة والطعامة كلها حبيبي يا سيطا.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عفيفي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع الفنان علي ربيع وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً.