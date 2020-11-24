أحمد فتحي برفقة بيومي فؤاد ويعلق :"شبهندر التمثيل"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد فتحي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد فتحي بالصورة برفقة الفنان بيومى فؤاد وكتب :"أخويا الروحي شهبندر التمثيل العربي انه بيومي فؤاد".

يشارك النجم بيومى فؤاد في فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى والذى يواصل تصويره حاليًا في العديد من الأماكن بالقاهرة، ويجسد دور والد بطل العمل خلال أحداث الفيلم ولديه محل عطارة ويواجه العديد من المواقف بشكل كوميدى مع ابنه ونيللى كريم التي تشارك في بطولة الفيلم.

