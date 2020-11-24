خاص.. مراد مكرم يكشف سبب نجاح واستمرارية برنامج الأكيل لـ 6 سنوات.. فيديو

حل الفنان مراد مكرم، ضيفا على موقع دوت الخليج من أجل تكريمه عن مشواره الفني، وعن برنامج الاكيل الذي حقق نجاحا كبيرا.

وقال مراد مكرم إن سر نجاح برنامج "الأكيل" هو التجديد دائما لان انا وفريق العمل نسعى لتقديم الاكلات والمطاعم الجديدة في مصر، لان الشعب المصري بحب الاكل وثقافة الاكل لدينا مرتطبة بأي حدث في حياتنا اليومية لذبك لبرنامج الاكيل أًبح من اهتمامات الناس".

وأضاف مراد مكرم: "برنامج الاكيل سبب رزق للكثير من الناس و ذلك احد اسباب نجاحه لان المطاعم التي تظهر في البرنامج ارتفعت ارباحها ومعدل انتشارها وشهرتها بسبب الاكيل".

وتابع :" على مدار 6 سنوات من تقديمي برنامج الاكيل حافظت على المصداقية واقدم رأيي في الاكل بمنتهى النزاهة بعيدا عن المجاملة حتى وان كان المطعم قام بشراء الحلقة بمقابل مادي بهادف الدعاية .. لان محدش كاسر عيني واقدم تعليق بطريقة محترمة لان في الاساس الأكل ذوق".

واستطرد مراد مكرم حديثه :" ليس من حقي ان اقول ان هذا الطعام سيء او شيء آخر لان هذا حكم صادر عن شخص واحد وفي النهاية لكل واحد ذوقه في الطعام وملاحظاتي تكون موضوعية كي لا يعود الامر بخسارة على صاحب المطعم".

وتتلخص فكرة البرنامج "الأكيل" في استضافة مراد مكرم لأصحاب المطاعم والأكلات المشهورة، وتذوق أكلاتهم المميزة ومعرفة أسرار الطبخة، من خلال لقاءات معهم ومع الطهاة داخل مطبخ المطعم.

يذكر ان اخر اعمال مراد مكرم مسلسل شبر مية ، يتناول العمل مجموعة من المشاكل الزوجية والأسرية، حيث يسعى الأب لقضاء فترة من الوقت بعيدًا عن زوجته لتقيم العلاقة، بينما يحاول على جانب آخر رعاية ابنه زياد.

كما شارك مراد مكرم في يسرا في مسلسل الحساب يجمع ، تدور أحداث العمل في إطار درامي مشوق داخل عالم العاملات بالمنازل حيث تدير سيدة من منطقة شعبية تدعى نعيمة مكتبًا للعاملات والخادمات وطبخ الأطعمة للمناسبات، ومن خلال عملها تتمكن من كشف عمليات سرقة وقتل وابتزاز تقع داخل العديد من البيوت التي تعمل بها.