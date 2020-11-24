تكريم 4 وزراء ثقافة في احتفالية "50 سنة فن" للنجم محمد صبحي

يكرم النجم محمد صبحي في احتفالية " 50 سنة فن " 4 وزراء ثقافة لما قدموه للوطن من رعاية كاملة للفكر والثقافة والفن وهم : الدكتور ثروت عكاشة والوزير الأديب يوسف السباعي والوزير الفنان فاروق حسني والوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم .

احتفالية " 50 سنة فن " تحدد وبشكل نهائي إقامتها يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 والتي يحتفل فيها النجم الكبير محمد صبحي بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية ويكرم خلالها أكثر من 100 مبدع ممن ساهموا فى هذه المسيرة بالإبداع والنجاح وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للأستاذ محمد صبحى ، ومنهم مثلا علي سبيل المثال لا الحصر الفنانات : شريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز وسماح أنور وليلي علوي والهام شاهين ولبلبة وسعاد نصر وصابرين وأنغام وشويكار وحنان سليمان وشوقي طنطاوي ، ومن الفنانين سامي فهمي وصلاح عبدالله ونور الشريف وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله آخرين سوف يتم الإعلان عن القائمة بالكامل قريبا .

وتوفيت شقيقة الفنان محمد صبحي منذ بضعة ايام،وأعلن محمد صبحي الخبر الحزين قائلا : إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال - شريف - سناء - سلوي - مجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوي صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة .العزاء عن طريق الصفحة أو من خلال رقم التليفون".

يذكر أن وجه محمد صبحي، رسالة لزوجته قائلًا: "زوجتي الحبيبة .. مثل هذا اليوم ١٣ نوڤمبر ١٩٧٣ كان زواجنا برباط قوي وجميل ومشرف .. عشنا اجمل الايام بعضها قلق واحباط .. ولكن المجمل رائع نبني فيه اجمل اسرة واجمل ابناء تربوا علي الولاء لله ولوطنهم ولنا .. حبيبتي اليوم اقول بثقة .. بعد رحيلك لم يفتك شيئا .. ولم تحرمي من ايام اجمل مما عشتها .. اكيد انتي في مكان اعظم وقد نجاكي الله مما نعيشه اليوم .. حبيبتي انتظر اللقاء .. وابنائك واحفادك اجمل ما تركتيه لي يعتنون بي ويحيطونني بحبهم الذي فيه رائحتك .. وطباعك الرائعة".