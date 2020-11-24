نشرة الفن.. 3 سيناريوهات لأزمة انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. وتكريم مراد مكرم في دوت الخليج

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

حل الفنان مراد مكرم ضيفا على موقع "دوت الخليج" من أجل تكريمه عن مشواره الفني، وعن برنامج "الأكيل" الذي حقق نجاحا كبيرا.

شوهد النجم العالمي روبرت باتيسنون برفقة حبيبته سوكي واترهوس اثناء تجولهما في شوارع العاصمة البريطانية لندن، مع اسرتهما.

يواجه الثنائي الشهير أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز شائعات منذ ارتباطهما، حيث يسيعان طوال الوقت لتوضيح الحقيقة لجمهورهما وآخرها شائعة الانفصال.

لا يزال الفنان عمرو دياب متصدرا مؤشرات البحث بـ جوجل وتريندات السوشيال ميديا بعد انفصاله عن زوجته الفنانة دينا الشربيني، بعد علاقة استمرت 4 سنوات.