بعد طلبها مهر مليوني ريال من زوجها المستقبلي..بدور البراهيم تتحدث بالفيديو عن مواصفات شريك حياتها

بدور البراهيم خبيرة التجميل السعودية حلت ضيفة على برنامج "طارق شو" الذي يقدمه الإعلامي طارق الحربي عبر شاشة روتانا خليجية، وتحدثت بدور خلال اللقاء عن الشائعات التي تتعرض لها وأبرز أزماتها مؤخرًا والتي جعلتها تتصدر محركات البحث لعدة أيام.

سبب طلب بدور البراهيم مهر مليوني ريال

بدور البراهيم قررت توضيح سبب طلبها مهر مليوني ريال سعودي في حال زواجها مجددًا، ولفتت إلى أن هذا التصريح كان بمثابة رد مبالغ فيه على واحدة من مشاهير السوشيال ميديا التي طلبت أن تزوجها برجل من خلال إطلاق هاشتاج يحمل اسمها، وهو ما تسبب في غضب بدور التي أطلقت هذا التصريح وقتها.

مواصفات فتى أحلام بدور البراهيم وموقفها من الزواج مجددًا

ولفتت بدور البراهيم إلى أنها لم يهمها المهر سواء كان كبيرًا أو صغيرًا وأنها قصدت فقط الرد على من حاولت تزويجها عن طريق الهاشتاج، بأسلوب مبالغ فيه كأسلوبها، وأكدت بدور أيضًا أنها لا تفكر حاليًا في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، بعد فشل تجربتها السابقة، لكنها أكدت أنها تتمنى في حال قررت الزواج مجددًا، أن تتزوج برجل صادق، وتابعت: "أنا أهم شيء عندي يكون إنسان صادق يخاف الله، أما مسألة المبالغ الملايين والقصور والسيارات ما تهمني".

في السياق نفسه أكدت بدور البراهيم أنها ليست مشاكسة كما يدعي البعض، وأن الجمهور هو ما يتسبب في تحويل اسمها إلى ترند، بالرغم من أن تصريحاتها وكل ما تقدمه يعتبر شيئًا عاديًا جدًا، وهو ما جعل مقدم البرنامج يذيع مقطع صوتي لها عندما طلبت من فريق البرنامج قبل استضافتها أن تكون الإضاءة المسلطة عليها قوية خوفا من تظهر سمراء خلال الحلقة.

بدور البراهيم تتحدث عن طليقها

الجدير بالذكر أن خبيرة التجميل السعودية قد تحدثت عن طليقها مؤخرا وأكدت أنها لن تسامحه بسبب ما حدث لها، وأنها محت أي مشاعر تجاهه وأكدت على استمرارها في البحث عن حقوقها فقالت: "أنا تأذيت نفسيا لذلك امحيك من داخلي وذاكرتي، ولو كان لي حق في الدنيا سوف اخذه، ولو لم يكن لي حق في الدنيا سوف أخذه في الآخرة".

وأضافت في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "ثق في هذا الشيء وحقي لن يضيع، صدقني أي شخص يؤذي امرأة نفسيا ثم يطلقها ويتحدث عنها، ويعذب نفسيتها فالله لن يتركه فهو يمهل ولا يهمل".