في ذكرى زواجهما السادس.. تفاصيل قصة حب ديمة بياعة واحمد الحلو وسبب خلافاتهما الزوجية الأخيرة

ديمة بياعة واحمد الحلو يحتفلان بذكرى زواجهما السادس الذي يأتي هذا العام مختلفاً بسبب انفصالهما المؤقت جراء خلافات زوجية اندلعت بينهما والتي تحدثت عنها الممثلة السورية ديمة بياعة في لقاء تلفزيوني لها في الأيام الماضية، بينما خلال السنوات الماضية ساد الحب والدفء علاقتهما الى جانب أولاد ديمة "ورد وفهد"، وهما من طليقها تيم حسن.

وبمناسبة عيد زواج ديمة بياعة في عامه السادس، نستعرض معكم المحطات العاطفية وتفاصيل قصة حب ديمة بياعة واحمد حلو وسبب خلافاتهما الزوجية الأخيرة.

قصة حب ديمة بياعة وأحمد الحلو

ديمة بياعة بعد طلاقها من النجم تيم حسن، والد طفليها "ورد وفهد"، قررت حينها الإبتعاد عن الوسط الفني وعدم الزواج مجدداً والتفرغ لطفليها، إلا أن القدر غيّر من مخططاتها هذه بشكل جذري وجعلها تقع في الغرام مجدداً وتتزوج للمرة الثانية.

والبداية كانت بعدما نشأت علاقة صداقة عابرة بين ديمة بياعة والمغربي "احمد الحلو" وهو الصديق المقرّب من شقيقتها، وتوطدت علاقته بأسرة ديمة بياعة مع السنوات، حتى أصبح صديق العائلة كلها.

بعد طلاق ديمة بياعة، سارع احمد الحلو الى مساندة ديمة بياعة والوقوف بجوارها لمساعدتها في الخروج من أزمة انفصالها خاصة وأنه بات صديق العائلة، ومع مرور الأيام نشات بين الثنائي علاقة اعجاب واحترام وحب غيّر من نظرة ديمة بياعة ومعارضتها للزواج، لتقرر الموافقة على عرض احمد حلو بالزواج منها مع الإبقاء على ولديها "ورد وفهد" في حضانتها لرعايتهما حيث انتقلت للعيش برفقتهما الى دبي.

ديمة بياعة وصفت أحمد الحلو في لقاءات سابقة لها بأنه رجل يعشق العائلة ولمست معه الحب والإحترام والسعادة، وأحبت فيه احترامه للتقاليد والعادات، وشخصيته الحنونة والتي طغت على معاملته لأولادها، ما أشعرها معه بالإستقرار والأمان، لتتوج علاقتها به بالزواج الرسمي، ولتقرر بعدها استئناف مشوارها الفني بعد انقطاع لفترة.

حفل زفاف ديمة بياعة بإطلالة جريئة

ديمة بياعة أخفت قصة حبها وارتباطها بداية بـ أحمد الحلو الى حين كشفها عن صور زفافها حيث احتفلت بزواجها بحفل عائلي في دبي، وأطلت بشكل جريء بفستان أبيض بقصّة ناعمة بعيدة عن قصّة فساتين العرائس، وما كان صادماً هو اعتمادها اطلالة شعر جريئة جداً حيث ظهرت حليقة الشعر بجانب من رأسها مع الشعر الكيرلي.

رومانسية ديمة بياعة وزوجها احمد الحلو

طيلة سنوات زواج ديمة بياعة من احمد الحلو، شكلاً ثنائيا مثالياً في العلاقة الزوجية خاصة مع وجود أطفال لديمة تحت رعايتها من زوجها الأول تيم حسن، وبدا بأن احمد حلو بمثابة الأب الثاني لأبنائها.

وحرصت ديمة بياعة في سنوات زواجها على مشاركة جمهورها عبر السوشيال ميديا بلحظات عائلية سعيدة برفقة زوجها وأولادها، وظهرت بالكثير من اللقطات الرومانسية التي تعبّر عن مدى انسجامها مع احمد حلو وتفاهمها ومدى السعادة الزوجية التي تعيشها برفقته.

سبب خلافات ديمة بياعة وزوجها

قبل أسابيع قليلة، وتحديداً في شهر نوفمبر الماضي 2020، ضجت المواقع الإلكترونية وحسابات السوشيال ميديا بخبر انفصال ديمة بياعة عن زوجها احمد الحلو حيث شكل الخبر صدمة لكل محبي النجمة السورية خاصة بعد انسجامهما لسنوات وعدم ظهور أي مؤشرات لخلافاتهما، وجاء خبر الانفصال مربوطاً بتعليق لديمة بياعة على صورة لزوجها على تويتر وجهت فيه شتيمة ثم حذفت تعليقها، فإعتقد الجمهور بأن التعليق موجه لزوجها.

ديمة بياعة حاولت في بداية انتشار أخبار انفصالها عن زوجها لنفي الأمر بشكل غير مباشر، لكنها بعد فترة اعترفت بأنه بالفعل وقع الإنفصال بينهما وتحدثت عن الظروف التي دفعتهما لهذا القرار ثم العودة والتصالح وذلك خلال لقاء لها في إحدى البرامج عبر قناة “الظفرة” الإماراتية.

ديمة بياعة أكدت أنها وزوجها كانا يتلقيان تعليقات مسيئة طوال الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخل بشكل مبالغ فيه في حياتهما الخاصة، خاصة وقت أزمة فيروس كورونا والعزل المنزلي الذي اتبعته النجمة بسبب الوضع الصحي لنجلها ورد من زوجها السابق تيم حسن، كل هذا وضعها في حالة من الضغط وتسبب في ردها على أحد المعلقين على إحدى صور زوجها، بشكل غاضب، ثم قامت بعد ذلك بحذف صورها معه من حسابها بانستجرام حتى لا يستطيع أي شخص آخر التدخل في حياتهما.

وتزامنًا مع تلك الفترة العصيبة بالنسبة لديمة بياعة، أوضحت النجمة السورية أنها تعرضت للضغط العصبي لأن نجلها ورد مر بوعكة صحية، كما أن الوضع على مستوى العمل والحياة العائلية لم يكن في أفضل حال، إضافة إلى عدم خروجها من المنزل حتى لا تلتقط عدوى كورونا وتنقلها لنجلها.

ديمة بياعة وقرارها بالإنفصال عن زوجها احمد الحلو

ديمة بياعة قالت في حديثها مع قناة "الطفرة" بأنها اتفقت حينها مع زوجها على أخذ استراحة فترة ليقرروا خلالها ما إذا كانا سيستمران كزوجين أم سينفصلا نهائيًا وأردفت :"ومن كتر ما الإنسان بيحب الأشخاص اللي معاه، أحيانا بينساهم، وبننسى نفضي نفسنا لهم"، موضحة أنها في تلك الفترة أهملت زوجها أحمد الحلو، وأهملت نفسها وكل شيء خاص بها، بسبب نجلها ورد وحالته الصحية.

النجمة السورية أوضحت أنها في البداية كانت لا تكترث وتعتقد أنها تستطيع استكمال حياتها بمفردها بدون زوجها، لكن بعد فترة اقتنع كل منهما أنهما لا يستطيعان العيش بدون الآخر، بالإضافة إلى الرسائل المؤثرة التي تلقاها كل منهما، من جمهورهما والتي عبرت عن حزنهم لأنباء انفصالهما، وألمحت الى أنها تعرضت للحسد مع زوجها جراء رومانسيتهما وقررت عدم تكثيف نشر صورهما معاً.

وكانت ديمة بياعة أعلنت عودتها لزوجها قبل أسابيع قليلة بمقطع فيديو ظهرت فيه معه وهما يرددان كلمات أغنية "مين اللي قال لك مين" للفنان وائل كفوري، حيث سيطرت رومانسيتهما على الأجواء، وأنهيا خلافهما أمام الجمهور، كما عادت مجددًا لمتابعته على انستجرام.