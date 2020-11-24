خلاف دينا الشربيني وعمرو دياب أصبح أمر واقع والصمت يشعل الجدل.."غياب عن الحفلات وتساؤلات عن مصير مسلسلهما الجديد"

أزمة عمرو دياب ودينا الشربيني تصدرت اهتمامات الجمهور في الساعات الماضية خاصة بعد انتشار أنباء انفصالها وأسباب ما حدث بينهما وعدم تعليق أي من الطرفين أو المقربين منهما على تلك الأزمة.

أزمة عمرو دياب ودينا الشربيني

أسباب عديدة ترددت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها البعض أنها وراء الخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني، الذي يعتبره الجمهور مختلفًا كليًا هذه المرة وقد يكون مؤثرًا للأبد في علاقة الثنائي التي من الممكن أن تنتهي فعلًا بالانفصال نهائيًا أو حل الخلاف قريبًا

"توثيق زواج عمرو دياب ودينا الشربيني"، كان من أكثر الأنباء التي ترددت مؤخرًا واعتبرها الجمهور سببًا في أزمتهما وتداول أنباء عن انفصالهما، لكن صمت الثنائي وعدم تعليقهما حتى الآن سواء بالتأكيد أو النفي على ما يتم تداوله حول علاقتهما، هو أكثر ما يثير الجدل أيضًا، خاصة وأن الأزمة محل اهتمام جمهورهما منذ أكثر من أسبوع، وهي مدة طويلة كافية لانتشار الأقاويل والشائعات أيضا.

كيف واجهت دينا الشربيني أزمتها مع الهضبة عبر انستجرام؟

دينا الشربيني وعمرو دياب يبدو أنهما يحاولان ألا يتسببا في لفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي فحرصا على عدم حذف أي من صورهما على انستجرام، أو التفاعل مع تلك الأزمة بأي شكل من الأشكال، كذلك لم تلغ دينا الشربيني متابعة أي من أبناء الهضبة عبر انستجرام وهم عبدالله وكنزي وجانا ونور، إضافة إلى زينة عاشور وشيرين، الزوجتين السابقتين لعمرو دياب.

دينا الشربيني تغيب عن زفاف صديقها بسبب عمرو دياب

وبالرغم من عدم تعليق الطرفين على الأزمة، إلا أن عدم حضور دينا مع عمرو دياب في حفل زفاف صديقهما المنتج موسى عيسى الذي أقيم قبل حوالي 10 أيام، والذي يعد صديقًا مقربًا للطرفين؛ قد أثار الجدل بين متابعي الثنائي، خاصة وأنها تعتبر تلك المرة الأولى التي لم يظهر فيها الثنائي في مناسبة اجتماعية مع أصدقائهما، رغم أن دينا كانت حريصة طوال الفترة الماضية على عدم تفويت أي مناسبة يظهر فيها الهضبة إلا وتكون من أول الحاضرين معه، وهو ما تسبب في انتشار أنباء الانفصال أكثر.

مصير مسلسل عمرو دياب ودينا الشربيني على نتفلكس

ومع الأزمة وتداول أنباء عن الانفصال تساءل البعض عن مصير المسلسل الذي من المقرر يجمع عمرو دياب ودينا الشربيني على نتفلكس، والذي كشف عن تفاصيله السيناريست تامر حبيب مؤخرًا وأكد أنهما من المقرر أن تجمعهما قصة حب في العمل، لكن هذا التصريح كان قبل الأزمة وتطوراتها الأخيرة، فهل من الممكن أن يتم إلغاء تحضير العمل على المسلسل أم سيقرر الهضبة استبدال دينا بفنانة أخرى في حال عدم مصالحتهما وعودتهما لبعضهما البعض؟