عقيل الرئيسي يحذف صوره مع فرح الهادي ويلغي متابعتها على انستجرام..بوادر خلاف أم محاولة للفت الأنظار؟

فرح الهادي وعقيل الرئيسي يبدو أنهما سيتصدران اهتمامات الجمهور في الفترة المقبلة، بسبب تداول أنباء عن وجود خلاف بينهما، تسبب في حف الأخير لصورهما من على حسابه بانستجرام، وإلغاء متابعته لها.

عقيل الرئيسي يحذف صوره مع فرح الهادي

الإعلامية الكويتية مي العيدان، كانت قد نبهت متابعيها على انستجرام، إلى تطورات العلاقة بين الثنائي، بعد أن قام عقيل الرئيسي بإلغاء متابعة زوجته الفنانة الكويتية فرح الهادي على انستجرام، وحذف معظم الصور التي تجمعهما، عدا التي التقطها الثنائي مع النجمة اللبنانية إليسا في أحد الحفلات، وصور أخرى يعود تاريخها لعامين ماضيين.

عقيل الرئيسي وفرح الهادي يلغيان متابعة بعضهما البعض على انستجرام

وبالرغم من أن فرح الهادي لم تحذف الصور أو الفيديوهات التي تجمعها بزوجها، من حسابها، إلا أنها قررت إلغاء متابعته، وذلك بعد 4 أيام فقط من احتفالها بمرور 3 سنوات على لقائهما، ونشرها لجلسة تصوير رومانسية لهما.

من جانبها كتبت مي العيدان عبر انستجرام: "عقيل الرئيسي يلغي متابعة زوجته فرح الهادي وحذف صورها"، وتساءلت عما إذا كان هناك خلاف بينهما بالفعل، أم أنهما يتبعان طريقة جديدة للفت أنظار الجمهور وتصدر الترند، فأضافت: "هل دوت الخليج بوادر أزمة.. أو حركات سوشيال ميديا عشان الترند.. واضح هذي حركات اَي كابل من المشاهير من تامر حسني وبسمه بوسيل وعمرو دياب وملكة كابلي وأحمد السالم وصلنا الحين لآخر العنقود عقيل وفرح.. كل هذا عشان الترند".

ولاقت تدوينة مي العيدان انتشارًا بين المتابعين، فبعضهم أيّد فكرة محاولاتهما لتصدر الترند، وآخرون رأوا أنه من الممكن أن يكون هناك خلافًا بين الثنائي، إلا أن فرح وعقيل لم يعلقان حتى الآن سواء بالنفي أو التأكيد على أنباء انفصالهما.

شائعة انفصال فرح الهادي وعقيل الرئيسي

فرح وعقيل يحدثان كل فترة ضحة بسبب انتشار شائعات عن انفصالهما، ففي سبتمبر الماضي تصدر الثنائي مواقع التواصل بسبب أنباء طلاقهما ووجود خلافات بينهما بسبب عدم ظهورهما معاً مؤخراً، لكنهما وقتها قررا حسم الجدل بظهورهما سوياً في فيديو رومانسي بسيارتهما، وظهرا وهما يستمعان إلى إحدى الأغاني الرومانسية ولم يعلقا بشيء، وهو ما فهمه الجمهور تأكيداً منهما على قوة العلاقة بينهما وعدم صحة شائعات انفصالهما أو خلافاتهما.

ووجهت فرح الهادي أيضاً رسالة حاسمة إلى البعض بسبب تزايد الشائعات حولها في الفترة الأخيرة، وقالت في فيديو نشرته على حسابها بسناب شات، إنها لن تسمح لأي شخص أن يتحدث عن علاقتها بزوجها من أجل أن يثير البلبلة حولهما، ووجهت رسالة حادة قائلة: "عيب وشكراً"، ووجهت الشكر إلى عائلة زوجها وشقيقتها لوقوفهم بجوارها في الفترة الأخيرة.