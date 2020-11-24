فيديو درة التونسية بأول تصريح لها عن زوجها :"أشكره لتحمله انشغالي عنه"

درة التونسية أطلت في لقاء تلفزيوني بأول تصريح لها عن زوجها عقب حفل زفافهما حيث شكرته على تحمله لإنشغالها عنه بسبب متابعتها لتصوير أعمالها الفنية، بينما تبادل زوجها معها الرسائل الرومانسية على انستغرام، من ناحية ثانية تحدثت درة عن كواليس تصوير حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، وهي الحكاية الأخيرة من حكايات المسلسل الثماني.

فيديو درة التونسية بأول تصريح عن زوجها

النجمة التونسية درة التي تتابع حالياً تصوير مشاهدها في حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، وجهت رسالة شكر مميزة الى زوجها رجل الأعمال هاني سعد خلال لقاء تلفزيوني لها بعد الزفاف، في برنامج The Insider بالعربي، وقالت الفنانة درة إنها تشكر زوجها على تحمله انشغالها بالتصوير، حيث انها اضطرت الى قطع شهر العسل بسبب التزاماتها بمواعيد تصوير أعمالها الفنية الجديدة.

درة التونسية وجهت كذلك الشكر لكل من هنأها على زواجها، وقالت إنها تحب الناس الذين يفرحون لفرح غيرهم.

درة التونسية تتبادل الغزل مع زوجها

وفي الساعات الماضية، تبادلت درة زروق الغزل مع زوجها عبر حسابها انستغرام على خاصية الستوري، فنشرت أولاً صورة بصحبة زوجها هاني سعد مرفقة برسالة رومانسية منه قال فيها: "لكل ما تفعليه سأكون ممتنًا إلى الأبد لأنك في حياتي".

بعدها ردت درة على الرسالة بنشر صورة بصحبة زوجها من الفندق الذي شهد حفل زفافهما بمدينة الجونة، وعلقت عليها قائلة: أنا محظوظة بوجودك أيضًا يا حبيبي".

ومن الجدير ذكره بأن زواج درة من هاني سعد أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا لكن درة حسمت الجدل من خلال تسجيل صوتي أكدت فيه أن زوجها "مطلق" ويريد استكمال حياته العائلية معها.

درة التونسية وكواليس تصوير "أول السطر"

على صعيد فني، درة التونسية كشفت لـ برنامج The Insider بالعربي عن كواليس تصوير حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، وتحدثت عن شخصية "سلمى" التي تجسدها في الحكاية حيث أنها تفكر في حياتها بطريقة مختلفة بعد مواجهتها لظروف صعبة تجعلها تعيد ترتيب حياتها من جديد، ولفتت الى أن المسلسل يتضمن جانبا مهما عن العلاقة بالأطفال.

درة أثنت على تعاملها مع الأطفال في التصوير، وقالت بأنها تعلمت منهم كما تعلموا منها، وحول علاقتها بفريق العمل، أشادت بمؤلفي المسلسل والأفكار التي قدموها، وبأسلوب المخرج محمود كامل السهل الممتنع، الذي ينتمي للمدرسة الواقعية.

وتعليقا على أن مسلسل "إلا أنا" دوت الخليج الحكاية الأخيرة من حكايات المسلسل الثماني، قالت درة إنها لا تفكر في الحكاية كختام، معتبرة أن الحكايات ليس بها تسلسل، لكنها أكدت بأن عرض هذه الحكاية في النهاية يضع عليها مسؤولية كبيرة، بالنظر لنجاح الحكايات الأخرى، وأهمية أن تنجح حكايتها أيضا، وذلك بعيدا عن أي مقارنة بين القصص المختلفة.

درة تخوض بطولة مسلسل "انتقام سري"

درة التونسية إرتأت عدم الكشف عن تفاصيل مسلسل "انتقام سري"، الذي تبدأ تصويره قريبا، وسيكون أول بطولة مطلقة لها في الدراما المصرية، واكتفت بالكشف عن مجموعة من المشاركين في فيلم "الكاهن"، الذي تقدم فيه دورا أساسياًـ وهم الفنانون محمود حميدة، وحسين فهمي، وجمال سليمان، وإياد نصار، وفتحي عبد الوهاب.