أمي التانية الجميلة.. بهذه الكلمات دنيا سمير غانم تهنئ ميرفت أمين بعيد ميلادها

ونشرت دنيا، صورة تجمعهما عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت : أسعد عيد ميلاد.. أمي التانية الجميلة أتمني أن تكون أيامك ملئية بالسعادة والجمال والحب والسلام. ميرفت مصطفى أمين، ولدت يوم 24 نوفمبر عام 1946م في محافظة المنيا لأب مصري وأم إنجليزية، وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس.

كان بدايتها الفنية من خلال الجامعة، حيث اشتركت في فريق الجامعة، وقدمت مسرحية “يا طالع الشجرة” لتوفيق الحكيم، وبعد التخرج قدمت مسرحية “مطار الحب” مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وكان فيلم “المراهقات” عام 1965 مع الفنان أحمد مظهر نقطة انطلاقها.

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تهنئة الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها الذي يحل اليوم.