ابنة رجاء الجداوي تهنئ ميرفت أمين بعيد ميلادها

ونشرت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي صورة لوالداتها الراحلة وميرفت أمين عبر حساب والداتها بإنستجرام ، وكتبت : تؤام روح مامي.. كل سنة وحضرتك طيبة بنحبك أوي (ماما الله يرحمها وروضة وأنا) .

ميرفت مصطفى أمين، ولدت يوم 24 نوفمبر عام 1946م في محافظة المنيا لأب مصري وأم إنجليزية، وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس.

كان بدايتها الفنية من خلال الجامعة، حيث اشتركت في فريق الجامعة، وقدمت مسرحية “يا طالع الشجرة” لتوفيق الحكيم، وبعد التخرج قدمت مسرحية “مطار الحب” مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وكان فيلم “المراهقات” عام 1965 مع الفنان أحمد مظهر نقطة انطلاقها.

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على تهنئة الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها الذي يحل اليوم.