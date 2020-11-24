لكل من تعاني من الاختلاف: أنتِ جميلة رسالة من جميلة عوض في أحدث جلسة تصوير لها مع Elle Arabia

القاهرة - محمد ابراهيم - في دعوة منها لتقبُّل الذات وحب النفس، وجهت الفنانة الشابة جميلة عوض رسالة إنسانية لكل من تعاني من الاختلاف بعنوان "أنتِ جميلة"، وذلك من خلال أحدث جلسة تصوير لها مع مجلة Elle Arabia في فندق فورسيزونز.

اعتمدت جلسة التصوير على شخصية نور مريضة البُهاق التي أدتها جميلة عوض في حكاية لازم أعيش ضمن مسلسل إلا أنا الذي يُعرض على قناة DMC ومنصة Watch It، ولاقت الحكاية ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت طلبات المستخدمين على محرك بحث جوجل، لما تتناوله من موضوع نادر في تاريخ الدراما المصرية.

وفي لقائها مع المجلة، قالت جميلة عوض "سعدت بشدة بهذه الشخصية، فمن خلالها حاولت أن أنقل رسالة أصحاب هذا المرض وما يعانونه من تنمُّر في المجتمع. ومن أجل هذا الدور قمت ببحث مفصّل عن مرض البُهاق و المصابين به حتى تصبح رسالتي صادقة وحقيقية".

كما وجهت جميلة رسالة لمريضة البُهاق قائلة " أوجه رسالة لمريضة البُهاق ولكل من لديه أو لديها اختلاف، عليها أن تتقبل مرضها أو اختلافها وأن تحب نفسها فهي إنسانة مكتملة لا ينقصها شيء، وأقول لها أنتِ جميلة كما أنتِ وفي كل أحوالِك، وأن الشخصية لا تقاس بشكلها الخارجي ولكن بما تحمله بداخلها".

يأتي ذلك بعد جلسة أخرى كانت قد عقدتها مجلة Elle Arabia مؤخراً مع جميلة عوض، وتضمنت صوراً لها بشخصية نور مريضة البُهاق، لتكون هذه المرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تُنشر فيها صور لفنانة عربية بشخصيتها التي أدتها في أحد أعمالها في مجلة عالمية كبيرة.

فريق عمل جلسة التصوير:

محرر مجلة Elle Arabia في الشرق الأوسط: فدا رمضان

مدير إبداعي: نور ساطع

مصور: لؤي ناصر

مصممة ملابس: مها حمادة

مساعد مصمم ملابس: هبة ضياء شبانة - منة وليد

مكياج: ريهام خليفة

تصفيف شعر: أحمد نور – حمادة

Fashion Film: كريم هاني

مكياج البهاق: طارق مصطفى كامل وفريقه

المكان: فندق فور سيزونز القاهرة فيرست ريزيدنس