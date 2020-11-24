وزير الشباب والرياضة: "الإعلام المصري الوطني يلعب دور رائع في مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" لا تمنع التشجيع ويجب أن يخّرج كل شخص انفعلاته ويفرح ويسعد نفسه ليشجع لكن يجب أن لا تتأثر بالرأي الواحد ولا تجرح الآخر
وأضاف خلال فاعليات مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وبرعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، أن التعصب والمبادرة ليس لهما علاقة بمباراة الأهلي والزمالك فقط، موضحا: "روحنا المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام واتفقنا على اطلاق مبادرة في ظل حالة الشحن من مجالس الاندية قبل المباراة للوصول إلى هدف محدد وهو نبذ التعصب والخروج بالمباراة بالشكل اللائق والعمل على ترسيخ مبدأ لا للتعصب بين جمع ابناء الوطن خاصة في ظل قيادة تعمل من اجل مصر ووجود حالة تأييد بين الإعلام المصري لدعم المبادرة والعمل على نجاحها بجميع رموز الإعلام في مصر".
وعلي جانب اكد وزير الرياضة ان نهائي دوري أبطال افريقيا بدون جماهير وتذاع ارضيا ، وان مباراة الأهلي والزمالك ولاول مرة يكون نهائي افريقيا مصري مصري، ونجحنا في ان تقام المباراة استاد القاهرة ولن يكون هناك جماهير بسبب الاجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا،
واضاف صبحي خلال ندوة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومبادرة " مصر أولا .. لا للتعصب" بان المباراة ستكون في كل بيت مصري ومتاحة، ولن يكون هناك حظر للمقاهي وقت مباراة الأهلي والزمالك، لاننا قادرون على تنظيم كل شئ، كأس العالم وأغلب بطولات العالم الرياضية، وسيوجد في العاصمة الادارية احدث استاد وكل المقومات متواجدة وسندرس العام المناسب لاستضافة بطولك كأس العالم لكرة القدم".
وعلي جانب اخر أعلن الدكتور أشرف صبحي قائلا: "نستطيع تنظيم بطولة أفريقيا غدا ونتقدم لتنظيم بطولة كأس العالم والحديث عن ذلك ليس أحلام وإنما من واقع مؤشرات وبيانات، فلدينا الطرق والخبرات في الجامعات والفنادق على اعلى مستوى وشبكات التواصل على ممتازة، وبهذه المؤشرات نظمنا اكبر وافضل دورة افريقية على الاطلاق عام 2019، وأبهرنا العالم، واستضافة الاحداث الرياضية رسالة استقواء من الدولة للجميع ولدينا 6 استادات و11 استاد تدريبي ولدينا خبرات كبيرة والبطولة لقيت مشاهدة من 2 مليار على مستوى الجامعة، كما ننظم بطولة العالم لكرة اليد ومصر ستمتلك 4 صالات على أعلى ما يمكن".
كما قامت جامعة مصر بتكريم وزير الرياضة وكمال درويش وإسلام الشاطر وعمر ربيع ياسي ، بسبب مجهوداتهم الكبيرة في نجاح مبادرة نبذ التعصب.
حضر ندوة نبذ التعصب بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و نخبة من الاعلامين ورجال الفكر والصحافة