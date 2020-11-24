وزير الشباب والرياضة: "الإعلام المصري الوطني يلعب دور رائع في مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" لا تمنع التشجيع ويجب أن يخّرج كل شخص انفعلاته ويفرح ويسعد نفسه ليشجع لكن يجب أن لا تتأثر بالرأي الواحد ولا تجرح الآخر

وأضاف خلال فاعليات مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وبرعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، أن التعصب والمبادرة ليس لهما علاقة بمباراة الأهلي والزمالك فقط، موضحا: "روحنا المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام واتفقنا على اطلاق مبادرة في ظل حالة الشحن من مجالس الاندية قبل المباراة للوصول إلى هدف محدد وهو نبذ التعصب والخروج بالمباراة بالشكل اللائق والعمل على ترسيخ مبدأ لا للتعصب بين جمع ابناء الوطن خاصة في ظل قيادة تعمل من اجل مصر ووجود حالة تأييد بين الإعلام المصري لدعم المبادرة والعمل على نجاحها بجميع رموز الإعلام في مصر".

وعلي جانب اكد وزير الرياضة ان نهائي دوري أبطال افريقيا بدون جماهير وتذاع ارضيا ، وان مباراة الأهلي والزمالك ولاول مرة يكون نهائي افريقيا مصري مصري، ونجحنا في ان تقام المباراة استاد القاهرة ولن يكون هناك جماهير بسبب الاجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا،

واضاف صبحي خلال ندوة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومبادرة " مصر أولا .. لا للتعصب" بان المباراة ستكون في كل بيت مصري ومتاحة، ولن يكون هناك حظر للمقاهي وقت مباراة الأهلي والزمالك، لاننا قادرون على تنظيم كل شئ، كأس العالم وأغلب بطولات العالم الرياضية، وسيوجد في العاصمة الادارية احدث استاد وكل المقومات متواجدة وسندرس العام المناسب لاستضافة بطولك كأس العالم لكرة القدم".

وعلي جانب اخر أعلن الدكتور أشرف صبحي قائلا: "نستطيع تنظيم بطولة أفريقيا غدا ونتقدم لتنظيم بطولة كأس العالم والحديث عن ذلك ليس أحلام وإنما من واقع مؤشرات وبيانات، فلدينا الطرق والخبرات في الجامعات والفنادق على اعلى مستوى وشبكات التواصل على ممتازة، وبهذه المؤشرات نظمنا اكبر وافضل دورة افريقية على الاطلاق عام 2019، وأبهرنا العالم، واستضافة الاحداث الرياضية رسالة استقواء من الدولة للجميع ولدينا 6 استادات و11 استاد تدريبي ولدينا خبرات كبيرة والبطولة لقيت مشاهدة من 2 مليار على مستوى الجامعة، كما ننظم بطولة العالم لكرة اليد ومصر ستمتلك 4 صالات على أعلى ما يمكن".

كما قامت جامعة مصر بتكريم وزير الرياضة وكمال درويش وإسلام الشاطر وعمر ربيع ياسي ، بسبب مجهوداتهم الكبيرة في نجاح مبادرة نبذ التعصب.

حضر ندوة نبذ التعصب بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و نخبة من الاعلامين ورجال الفكر والصحافة