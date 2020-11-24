جمعية الأطرش تحتفل بذكرى ميلاد "أسمهان" بنادى ٦ أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى ميلاد صوت الكروان الفنانة "أسمهان" الذى يوافق ٢٥ نوفمبر عام ١٩١٧، بالتعاون مع نادي ٦ أكتوبر الرياضي برئاسة المستشار عبد الناصر خطاب رئيس مجلس إدارة النادي، فى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس ٢٦ نوفمبر الجارى، بقاعة حفلات النادي .

يتضمن برنامج الإحتفال، عرض فيلم تسجلي بعنوان "لحن لم يتم" عن قصة حياة الفنانة "أسمهان" بصوت الموسيقار فريد الأطرش والفنان يوسف وهبي والأمير فؤاد الأطرش، من إخراج عادل السيد، كما يتضمن الحفل باقة متنوعة من روائع الفنانة أسمهان والموسيقار فريد الأطرش، يتغني بها كوكبة من المطربين والمطربات، ويلقي عدد من الشعراء قصائدهم الشعرية، إشراف فني دكتور نبيل قطيط .

يشار إلى أن أسمهان حصيلة أعمالها هى ٧٢ أغنية وفيلمين هما فيلم "انتصار الشباب" مع الموسيقار فريد الأطرش عام ١٩٤١ وفيلم "غرام وانتقام" مع الفنان يوسف وهبي عام ١٩٤٤، وأثناء تصوير فيلم غرام وانتقام استأذنت من الفنان يوسف وهبي منتج الفيلم بالسفر الى رأس البر لتمضية فترة استجمام وذهبت أسمهان الى رأس البر فى صباح يوم الجمعة الموفق ١٤ يونيو عام ١٩٤٤ ومعها صديقة لها تدعي ماري قلادة وفى الطريق فقد السائق السيطرة على السيارة فانحرفت السيارة وسقطت فى البحر حيث لا قت أسمهان وصديقتها حتفهما .