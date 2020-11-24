اعتزازك بنفسك لا يعني الغرور.. أحمد فلوكس فى إطلالة رياضية من صالة الجيم.. شاهد

نشر الفنان "أحمد فلوكس" صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر أحمد فلوكس من أحدى صالات الجيم اثناء ادائه التمارين الرياضية، وكان يرتدي الزي الرياضي وكاب.

وعلق: "الثقة ليست أن تعتقد بأنك أفضل من الآخرين، ولكن الثقة أن تدرك بأن ليس هناك سبب يدعوك لمقارنة نفسك بالآخرين".

وتابع " اعتزازك بـنـفــسك لا يعني الغـرور،،، وتواضعـــك فــــي تــقــبــل الأساءة لايـعـنـي الـضـعــف،،، وعفوك عن المظالم لا يعني الجبن ،،،،،، وابتسامـتك الـدائـمة لا تـعـنــي الـتـفـاهـة ،،،،، ان كان الزمـان قد غير مـفـهـوم حسن الخلق عند الناس فأحـيي سـنـة من جـاء يـتـمـم مكـارم الاخلاق ودع الجهلاء يسترسلون في نقدك حتي يبلغ حقدهم العنان.. رسولنا تمسك باخلاقه فلم لانكون بخلقه.. دمتم بخير"

وكشف الفنان أحمد فلوكس مؤخرا إن أسوأ شيء حدث له في حياته هو أنه تعرض للسحر، موضحا أنه شك في أحد الأشخاص بالتسبب في طلاقه لـ هنا شيحة.

وأضاف أحمد فلوكس خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياه، انه كان يشعر بأشياء غريبة وانه مسلوب الإرادة و كاره التمثيل، قائلا: "عندى فلوس و بفتح شركات و بكسب فلوس كتير لكنى مش حاسس بحاجة".

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

وعاد الفنان أحمد فلوكس إلى زوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" بعد سنوات طويلة من الانفصال، وظهرا فى أول صورة لهم في إنسجام وحب، ومستعدين لاستئناف حياتهما الزوجية مجددا.

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.