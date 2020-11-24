فن ومشاهير

من الأسانسير.. إيمي سمير غانم تبهر جمهورها

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القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إيمي في الصورة وهي تلتقط سيلفي ، وكانت ترتدي ملابس كاجوال، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

حازت الصورة على الكثير من الاعجابات وعلق الجمهور قائلاً:" ايه القمر ده" ، وكتب معجب اخر:" ماشاء الله جميلة وسكر " .

يذكر أن إيمي سمير غانم تعرضت مؤخرًا لشائعات انفصالها عن حسن الرداد ، وتزوجت من حسن الرداد يوم الأثنين 5 نوفمبر عام 2016، وأحتفلوا بالزواج في مدينة الجونة وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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