من الأسانسير.. إيمي سمير غانم تبهر جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إيمي في الصورة وهي تلتقط سيلفي ، وكانت ترتدي ملابس كاجوال، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

حازت الصورة على الكثير من الاعجابات وعلق الجمهور قائلاً:" ايه القمر ده" ، وكتب معجب اخر:" ماشاء الله جميلة وسكر " .

يذكر أن إيمي سمير غانم تعرضت مؤخرًا لشائعات انفصالها عن حسن الرداد ، وتزوجت من حسن الرداد يوم الأثنين 5 نوفمبر عام 2016، وأحتفلوا بالزواج في مدينة الجونة وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

