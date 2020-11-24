من داخل سيارتها... شاهد أحدث إطلالات ياسمين صبري

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، بواسطة خاصية ستوري .

وظهرت ياسمين بالصورة متألقة، ترتدي جاكيت جينز أبيض اللون ، وكانت الصورة سيلفي في سيارتها ووضعت القليل من الميكب فظهر ملامحها الجميلة.

والجدير ذكره أن الفنانة ياسمين صبري استقبلت في منزلها السيدة نعمات عبد الحميد، التي اشتهرت خلال الأيام القليلة الماضية بـ«سيدة المطر»، بعد أن التقطت لها صورة وهي تصر على بيع منتجاتها البسيطة رغم سقوط الأمطار الغزيرة على شوارع العاصمة.

وأكدت الفنانة ياسمين صبري، أنها سعدت بالتعرف على السيدة نعمات والسماع لقصة كفاحها الملهمة، مشيرة إلى أنها ستتكفل بكل أمور سيدة المطر مدى الحياة.

ومن جانبها وجهت سيدة الأمطار الشكر للفنانة ياسمين صبري، بعد استقبالها في منزلها وتكفلها بها وتقديم مرتب لها مدى الحياة.