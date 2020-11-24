اعظم السيمفونيات تتواصل على المسرح الكبير بالاوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل اوركسترا القاهرة السيمفونى تقديم سلسلة حلقات اعظم السيمفونيات حيث يقدم حفلا بقيادة المايسترو احمد الصعيدى وبمشاركة عازف الڤيولينه الدكتور حسن شرارة وذلك فى الثامنة مساء السبت ٢٨ نوفمبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج كونشيرتو الڤيولينه - السيمفونيه الثالثة للمؤلف الالمانى الشهير بيتهوفن وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء بعام بيتهوڤن الى جانب السيمفونيه السابعه لدڤوراك .

الجدير بالذكر أن اوركسترا القاهرة السيمفونى هو الأقدم فى مصر حيث تأسس عام ١٩٥٩ على يد المايسترو النمساوى فرانز ليتشاور ، ومنذ هذا التاريخ يسهم فى إثراء الحياة الموسيقية فى مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقين فى العالم وايضا عهد على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقاده وأتاح لهم الاعلان عن أنفسهم