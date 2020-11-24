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شاهد.. سيرين عبد النور تداعب طفلها

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القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة سيرين عبد النور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، من خلال نشر حياتها اليومية عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت سيرين عبد النور، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، بواسطة خاصية ستوري ، وكانت في الفيديو تداعب طفلها الصغير وتلعب معه.

كانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

ويعتبر مسلسل "دانتيل" أيضاً من آخر أعمال سيرين عبد النور والذي عرض حصريًا على "شاهد VIP".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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